Intervento sulla cabina elettrica primaria, possibili disagi

L'intervento tecnico sulla cabina elettrica è in programma per domani e anche se non sono previste interruzioni sul servizio potrebbero verificarsi dei disagi

Le operazioni sulla cabina elettrica

Terna, l’ente che gestisce su tutto il territorio nazionale la manutenzione e lo sviluppo delle linee elettriche in alta tensione, ha pianificato un intervento tecnico presso la cabina elettrica primaria a Seregno, che collega la rete cittadina alla rete di trasmissione nazionale, per sabato 26 giugno 2021. L’intervento è programmato dalle 8 alle 17.30 circa, e non sono previste sospensioni del servizio. Tuttavia, data la complessità tecnica dell’intervento, potrebbero eccezionalmente verificarsi dei disagi o interruzioni improvvise dell’erogazione elettrica nel territorio comunale.

RetiPiù gestisce la rete elettrica cittadina e il numero verde gratuito sempre attivo 24 ore su 24 800 55.11.77 è da utilizzare per segnalare guasti alla rete di distribuzione energia elettrica della città di Seregno