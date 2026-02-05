“Intrecci di Conoscenza”: al via un ciclo di incontri su emozioni, relazioni e competenze

Prende il via a Villasanta la rassegna “Intrecci di Conoscenza – Emozioni e competenze in dialogo”, un ciclo di cinque incontri dedicati ai temi delle relazioni, del lavoro, della salute e della crescita personale.

“Intrecci di Conoscenza”

L’iniziativa è promossa da “Futura – Casa delle Donne di Villasanta”, in collaborazione con il Comune di Villasanta e la biblioteca civica, e ogni appuntamento si terrà presso Villa Camperio alle ore 20.45. Il percorso propone un dialogo aperto tra professioniste e cittadinanza su argomenti centrali della vita quotidiana: lavoro, bullismo, leadership, menopausa e cura in ambito familiare, con l’obiettivo di offrire strumenti di riflessione, consapevolezza e confronto.

Il programma

Gli eventi partiranno il prossimo 19 febbraio e si concluderanno nel mese di maggio. Questo il calendario completo:

19 febbraio – Persone al centro. Il valore delle relazioni nel mondo del lavoro. Interviene Federica Tomà, HR IKEA

3 marzo – Scherzo, prepotenza, bullismo. La cura delle relazioni ci riguarda. Interviene Lorenza Magni, psicologa

26 marzo – Potere, leadership, cambiamento. Da dove partiamo? Dove andiamo? Interviene Elena Faini, psicologa

16 aprile – Menopausa: un nuovo equilibrio. Ascolto, consapevolezza, cura di sé. Interviene Marina Teresa Sala, medica

14 maggio – Quando la malattia è di tutti. Emozioni nella famiglia nella cura pediatrica. Interviene Alice Passoni, psicologa

Il ruolo della biblioteca

Durante la rassegna, in concomitanza con gli appuntamenti, la biblioteca proporrà titoli a tema con l’argomento dei singoli incontri per dare l’opportunità a chi lo desidera di approfondire:

“Questa collaborazione con l’associazione Futura porta a Villasanta cinque serate interessanti che toccano temi molto diversi tra loro, ma tutti vicini al quotidiano e guidati da voci femminili – dice Stefano Lindner, assessore alle Politiche sociali – Crediamo sia un’occasione in più per la comunità per aprire un confronto su questioni di ampio interesse, convinti che la condivisione e lo scambio siano strumenti che favoriscono la coesione sociale”

“Spazio aperto di riflessione”