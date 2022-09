Investe i risparmi per i figli, ma è una truffa: anziano perde 100mila euro

La sua intenzione era di investire i risparmi di una vita per lasciare un piccolo gruzzolo ai due figli. Ed invece quei soldi, pare ben più di 100mila euro, si sono volatilizzati, spariti nel buco nero di una finta società finanziaria.

Vittima un anziano vedovo di Vimercate

Una truffa clamorosa che ha per protagonista, un anziano di Vimercate, vedovo da qualche tempo.

A rendere noto quanto accaduto, raccontando la vicenda per sommi capi sono stati gli uomini della Polizia locale, in occasione di un incontro organizzato la scorsa settimana al Circolo Arci di via Motta, a Vimercate, dallo Spi Cgil, il sindacato dei pensionati. Una sorta di lezione per mettere in guardia dalla truffe davanti ad una platea in gran parte di pensionati.

I soldi finiti in un paese dell'Est Europa e poi spariti

In particolare i rappresentanti della Locale nel citare alcuni esempi di truffe hanno raccontato quanto accaduto recentemente all’anziano di Vimercate, di cui ha raccolto la denuncia. In sostanza l’uomo, rimasto vedovo, aveva deciso di investire una cifra consistente, più di 100mila euro, risparmiati negli anni. Una proposta di investimento ricevuta da persone distinte che avevano ispirato fiducia nell’uomo. Ed invece quei soldi sono spariti, finiti a quanto pare a fantomatiche società benefiche dell’Est Europa. L’anziano ha cercato in qualche modo di recuperare la cifra, senza successo. Disperato, non ha potuto fare altro che denunciare il fatto svelando ai figli di essere rimasto vittima della truffa e di aver quindi perso i risparmi.