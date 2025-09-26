Il 13enne stava andando a scuola quando è entrato in collisione con un'auto: fortunatamente non ha riportato nessuna grave conseguenza

Stava andando a scuola a bordo del suo monopattino quando, all’altezza della biblioteca, è stato investito da un’auto in transito. Attimi di paura, questa mattina, a Carnate: fortunatamente però il 13enne se l’è cavata con un grande spavento.

Investito sul monopattino, paura per un ragazzino

L’allarme è scattato poco dopo le 8, in via Italia, a due passi dalla scuola media. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il 13enne stesse proprio recandosi a scuola quando, per cause ancora del tutto da accertare, sia finito in collisione contro un’auto che stava sopraggiungendo lungo la via.

Ambulanza e Polizia locale sul posto

Le condizioni del ragazzino non sono parse gravi, ma per precauzione è stata attivata un’ambulanza in codice giallo, giunta sul posto insieme a una pattuglia della Polizia locale. Fortunatamente per il giovanissimo non si è reso necessario il trasferimento in ospedale: se l’è cavata solo con un grosso spavento, dunque, anche se il monopattino è ormai da buttare.