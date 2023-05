"Io ci sono", l'affido familiare come opportunità di crescita

"Io ci sono" , a Desio un pomeriggio per raccontare l'affido familiare. Un progetto che coinvolge il Servizio Affidi del Consorzio Desio Brianza, in collaborazione con la Comunità Pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino e il Comune di Desio. Si terrà sabato 27 maggio al Centro parrocchiale di via Conciliazione, 2.

L’affido familiare come opportunità di crescita per la collettività e per le singole famiglie che intendono aprirsi all’accoglienza, e alla rete di associazioni di volontariato che, a fianco del servizio sociale comunale, rappresentano una risorsa importante anche per le singole realtà affidatarie. Si chiama "Io ci sono" il progetto sull’affido familiare promosso dal Servizio Affidi del Consorzio Desio Brianza, in collaborazione con la Comunità Pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino e il Comune di Desio, che si svolgerà sabato 27 maggio 2023 dalle 14,30 alle ore 18 al Centro Parrocchiale di Desio, in via Conciliazione 2.

Il commento dell'assessore

Così spiega spiega l’assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari:

“A oggi risultano in carico al Servizio sociale otto minori in affido presso famiglie e come Istituzione abbiamo il dovere di promuovere progetti di sostegno alle responsabilità genitoriali – – Si tratta di un incontro per far conoscere, a un pubblico il più vasto possibile, in che cosa consiste l’affido familiare, offrendo possibilità di ascoltare la voce di chi ha già vissuto questa esperienza in prima persona. Ma non solo, anche - e soprattutto - per valorizzare il prezioso lavoro delle associazioni, un supporto pratico ed emotivo per chi sceglie di aprirsi all’accoglienza”.

Testimonianze e presentazione dell'attività

Gli operatori del Consorzio Desio Brianza illustreranno come viene gestito il Servizio Affidi e in che cosa consiste, mentre le famiglie affidatarie racconteranno la propria esperienza. Le associazioni di volontariato del territorio presenteranno invece le proprie attività con brevi interventi nello spazio a loro dedicato a partire dalle 16.45 e con l’allestimento di un proprio stand e la diffusione di volantini, nonché attraverso il confronto diretto con i cittadini presenti all’evento.

Il programma di sabato 27

• 14.30 → Ingresso

• 15.00 – 15.15 → Introduzione all’evento e saluti delle autorità

• 15.15 – 15.45 → Presentazione del Servizio Affidi del Consorzio Desio Brianza e introduzione generale al tema dell’affido familiare

• 15.45 – 16.45 → Racconti esperienziali da parte di famiglie affidatarie e spazio per eventuali domande

• 16.45 - 17.30 → Brevi presentazioni delle associazioni di volontariato

A seguire un rinfresco offerto dal Servizio di Formazione Autonomia (SFA) del Consorzio Desio Brianza, durante il quale sarà possibile confrontarsi e scambiarsi informazioni, nonché promuovere le proprie realtà. E' previsto anche un intrattenimento per i più piccoli. Gli animatori della parrocchia proporranno delle attività ludiche a bambini e ragazzi durante lo svolgimento dell’intero evento. Per info e adesioni rivolgersi all'Equipe Servizio Affidi dell'Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” (via Lombardia 59, Desio) al numero 036239171 oppure inviando un'email all'indirizzo affididesio@codebri.mb.it.