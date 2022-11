«Io rispetto»: tutti in marcia a Briosco per dire no alla violenza sulle donne

«Finché ci sarà una sola donna minacciata in quanto donna, noi non avremo pace». A dirlo è la giornalista e scrittrice Lidia Ravera: uno dei tanti pensieri, il suo, riportato sui pannelli realizzati dai ragazzi della cooperativa «Il Seme» di Cesano Maderno che domenica mattina, a ridosso della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, hanno accompagnato la «Camminata del rispetto» organizzata a Briosco.

Camminata contro la violenza sulle donne

I quattro chilometri e mezzo dalla baita degli Alpini a piazza Annoni, firmati «Amici dello sport», hanno dato il via ad un ricco cartellone di eventi culminato alle 11, nel cuore della frazione di Capriano, con l’inaugurazione della panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle donne. E’ la terza installata dall’Amministrazione comunale, dopo quelle di Briosco capoluogo e Fornaci, «stimolo di riflessione e crescita» come è stata definita dall’assessore alla Cultura Antonella Casati.

La cerimonia ha visto protagonisti gli atleti dell’Asco Promotion, impegnati in una spettacolare dimostrazione di difesa personale, il gruppo «Donne&Arte del 200» ed i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado «Benedetto da Briosco». I giovani studenti, guidati dalla professoressa Francesca Peddoni, hanno contribuito con opere e riflessioni capaci di dare una lezione agli adulti.

"Non dobbiamo arrenderci"

«Nonostante tutti gli sforzi messi in campo per educare al rispetto, assistiamo ancora oggi a numerosi femminicidi. Non dobbiamo però arrenderci, è nostro dovere civico e nostra responsabilità», l’appello del sindaco di Briosco Antonio Verbicaro che ha dato lettura anche del messaggio inviato dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Appello condiviso dall’assessore ai Servizi sociali Rosangela Viganò, particolarmente rivolto alle «famiglie, alle scuole, all’intera comunità».