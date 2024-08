"Io Scelgo Villasanta" accende la polemica in vista del Gran Premio di Formula Uno

Ad una settimana esatta dall'arrivo del Circus della Formula Uno a Monza impazza la polemica, a Villasanta, in vista del 95esimo Gran Premio d'Italia. A dare fuoco alle polveri ci ha pensato la civica Io Scelgo Villasanta che non le ha mandate a dire all'Esecutivo guidato da Lorenzo Galli reo di non avere ancora annunciato se ci saranno o no eventi collaterali organizzati in paese.

Dal Comune nessuna comunicazione

"A una settimana dall’inizio della competizione, i cittadini e i commercianti ancora non sanno cosa succederà. Si potrà tornare nelle proprie abitazioni? Saremo blindati? Ci sarà qualche evento correlato? - si legge nel comunicato stampa diramato dalla civica guidata da Gaia Carretta e firmato da Roberto Frigerio - I prossimi 30-31 agosto e 1° settembre si terrà nell’Autodromo di Monza il 95° Gran Premio d’Italia di Formula 1. La Prefettura di Monza ha dato come indicazione, anche al Comune di Villasanta, il potenziamento delle forze dell’Ordine in campo per l’evento, al fine di garantire il corretto afflusso e deflusso in attuazione del piano della Mobilità previsto e il Comune di Villasanta ha effettivamente adempiuto a questa indicazione, facendo accordi per potenziare il servizio di Polizia Locale con diversi comuni della Brianza".

Ci saranno iniziative volte a promuovere Villasanta?

"Villasanta si colloca proprio in mezzo a questa direttrice e immaginiamo che - prosegue il portavoce di ISV - la nostra nuova amministrazione, in carica ormai da quasi tre mesi, abbia ben pensato a qualche iniziativa di promozione del nostro territorio che, ricordiamo, è il più adiacente al Parco di Monza, ove si svolgerà la competizione internazionale di automobilismo. A una settimana dal Gran Premio, però, non abbiamo ancora avuto notizie né di come sarà organizzata la città, né se ci saranno attività ed eventi per animare Villasanta e cogliere, anche dal punto di vista commerciale, l’opportunità offerta dalla presenza di moltissimi appassionati di automobilismo che, comunque, attraverseranno a piedi le strade cittadine per accedere al parco di Monza. Né i nostri commercianti, né i cittadini, né i possibili turisti che transiteranno da Villasanta sono messi nelle condizioni di conoscere cosa succederà".

"Esecutivo in grado solo di organizzare Monza Power Run e Festa dello Sport?"