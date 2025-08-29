Irregolarità, sotto sequestro uno stabile in via Umberto I

Abusi edilizi

I carabinieri sono intervenuti dopo controlli e segnalazioni

I Carabinieri di Verano Brianza hanno messo i sigilli ad un intero immobile in via Umberto I: risulterebbero una serie di difformità edilizie e di sicurezza.

Sotto sequestro uno stabile in centro

Difformità edilizie e sull’esecuzione dei lavori, ma anche della sicurezza: sarebbero questi i motivi che hanno portato i Carabinieri della stazione di via Comasina a mettere sotto sequestro l’intero stabile che si trova in via Umberto I, davanti all’ex oratorio maschile.

L’immobile nel centro storico da tempo era in fase di riqualificazione, ma qualche settimana fa a seguito di controlli e segnalazioni, i militari di Verano sono intervenuti e hanno posto i sigilli.

Difformità edilizie

Da quanto risulta sarebbero state riscontrate una serie di difformità tali per cui è stato disposto il fermo, problemi che sarebbero legati a mancate cautele nell’ esecuzioni dei lavori e difformità edilizie.

L’intero edificio sequestrato sulla base dell’articolo 354 del codice di procedura civile, sarà ora sottoposto ad ulteriori controlli ed ispezioni, da parte degli agenti di Polizia locale d Verano, dopo di che si procederà con le eventuali contestazioni e sanzioni.

L’attenzione sul territorio da parte delle Forze dell’ordine anche in materia di abusi edilizi è sempre molto alta: qualche mese fa un altro edificio era finito sotto sequestro ed era stato fermato anche un cantiere.