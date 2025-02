Undici partecipazioni al Festival e ben tre vittorie, nel '67, nel '69 e nel 1974: un meritatissimo premio alla carriera per Iva Zanicchi, da tanti anni residente a Lesmo.

Iva Zanicchi riceve il premio alla carriera sul palco di Sanremo

Elegantissima nel suo lungo abito nero, Iva ha fatto il suo ingresso sul palco di Sanremo nella serata di ieri, giovedì 13 febbraio. E ha voluto prima di tutto ringraziare Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, che ha voluto fortemente questo premio per lei e sul palco l'ha definita una "donna straordinaria".

Iva Zanicchi prima di ritirare il premio alla carriera dalle mani del direttore d’orchestra Pinuccio, ha cantato un midley dei tre brani con cui ha trionfato a Sanremo. Una esibizione perfetta di 'Non pensare a me', canzone vincitrice nel 1967, 'Zingara', che vinse nel 1969, e 'Ciao cara come stai', vincitrice nel 1974.

Poi il premio e ancora tanti ringraziamenti. La Zanicchi ha lasciato il palco tra gli applausi dell'Ariston: il pubblico ha apprezzato come sempre la sua bellissima voce e la sua grande energia e solarità.

Lei stessa poco prima di salire sul palco era emozionata, nonostante lo avesse già fatto diverse volte: "Ogni attimo di attesa è un battito di cuore" ha scritto su Instagram la Zanicchi...