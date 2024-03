“Ivana Gatti” da trent’anni si dedica ai felini della città

Ivana Mauri, per tutti Gatti, dedica da ormai trent’anni la sua quotidianità ai gatti presenti in tutta Desio.

“Ivana Gatti” da trent’anni si dedica ai felini di Desio

Settant’anni e continua imperterrita a curare e accudire tutti i gatti della città di Desio. Insieme alla sua inseparabile bici quotidianamente porta cibo, acqua e latte per i suoi amici felini.

Una grande passione se si pensa che il “giro pappa” inizia attorno alle 20 e si conclude anche dopo la mezzanotte, non importa se ci sia il sole o la pioggia, il vento o la neve, il caldo o il freddo, Ivana Gatti in qualche modo ha fatto la storia di Desio con le sue Colonie Feline.

L’umiltà della “signora dei gatti”

“Le colonie sono sue - precisa l’amica Ersilia Lissoni, Guardia Zoofila e Ispettore Ambientale dell’associazione Noetaa Monza Brianza - perché da sola se ne è presa cura. Ivana è timida e schiva la gloria e la popolarità”. “Io alla mia età, anche se con qualche acciacco, faccio il possibile” spiega la donna.

L’appello dell’amica ai cittadini desiani

Come spiegato anche da Ersilia Lissoni: “L’atteggiamento di molte persone è migliorato negli anni, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Ivana non ha mai chiesto nulla, ma lancio un appello ai cittadini di buon cuore che vogliano contribuire a donare cibo per i suoi amatissimi ‘mici’. Attiveremo una raccolta fondi che seguirò personalmente per poi consegnare il ricavato ad Ivana”.

La raccolta pappe della domenica mattina

Già ogni domenica mattina, dalle 10 alle 11, c’è una raccolta pappe nel piazzale della Coop di via Borghetto per i circa 40 gatti della città, volpi comprese, seguite sempre da Ivana, “La referente sono io - evidenzia Lissoni - Le persone interessate mi contattino con whatsapp al numero 3663172923, per ora gli incontri si svolgono in un parcheggio. Se riuscirò ad ottenere un banchetto, avremo un punto di raccolta più organizzato di solo ed esclusivamente cibo, non accettiamo soldi. La mia idea è quella di chiedere anche cucce così da poter realizzare un’oasi felina, ma per questo ci vuole il permesso del Comune. Un’altra possibilità è donare al Banco Fidaty, all’ingresso di un punto vendita Esselunga, i propri punti a Ivana, codice carta: 400102427765 per l’acquisto di cibo per gatti”.