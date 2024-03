Lunedì 18 marzo i ragazzi dell'Oratorio San Giorgio di Desio, insieme al settore giovanile di F.C. Internazionale Milano hanno preso parte alla sesta tappa della Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che quest’anno festeggia l’undicesima edizione. Il giovanissimi si sono recati al Memoriale della Shoah, luogo di memoria e conoscenza, al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano.

Keep Racism Out al Memoriale della Shoah con i ragazzi dell'Oratorio San Giorgio di Desio

L’incontro rientra tra gli appuntamenti targati “Keep Racism Out”, la campagna volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo per contrastare ogni forma di discriminazione. In questa importante tappa, la visita al Binario 21 è stata l’occasione per riflettere sulle conseguenze dell’indifferenza e dell’intolleranza e sulla tragedia delle deportazioni.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Passando anche attraverso la conoscenza della storia e la consapevolezza del recente passato, la Junior TIM Cup | Keep Racism Out vuole farsi portavoce di valori quali fratellanza, cooperazione ed integrazione, guidando le giovani generazioni in un percorso che metta accoglienza e fairplay sempre al primo posto.

Una giornata con i campioni del grande calcio

Presenti con i ragazzi dell’Oratorio San Giorgio Desio e di F.C. Internazionale Milano, in visita insieme a sottolineare la sinergia a cui si aspira tra sport di base e professionistico, anche Oumar Daffe, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Serie A, Javier Zanetti, Vicepresidente di

F.C. Internazionale Milano, e Alberto Bassani, Community Relations Coordinator del Club nerazzurro.

Gli appuntamenti del torneo under 14 rivolto agli oratori delle città le cui squadre militano nella Serie A TIM 2023/2024 proseguiranno anche nelle prossime settimane. I giovani atleti verranno coinvolti in incontri di sensibilizzazione con i campioni del grande calcio, oltre ad essere ospiti dei Club nei tour degli stadi del massimo campionato e in occasione delle partite della JTC | KRO che si disputeranno nei pre-gara dei match della Serie A TIM.

Junior TIM Cup in breve

La Junior TIM Cup, dalla sua nascita nel 2013 fino al 2023, ha coinvolto oltre 90.000 giovani, più di 6.650 oratori e fatto disputare circa 35.000 partite. Negli ultimi due anni la Junior TIM Cup ha sposato la campagna di Lega Serie A “Keep Racism Out” e anche quest’anno coinvolgerà gli oratori del CSI su tutto il territorio nazionale in incontri di riflessione e attività educative, che vedranno i campioni dei Club della Serie A TIM, educatori ed esperti interagire con i giovani partecipanti under 14 del torneo.