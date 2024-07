Krystal Camanzo nuova Miss Giussano sotto le stelle in un bagno di folla

E’ Krystal Camanzo, 18 anni di Besana, la "nuova" Miss Giussano sotto le stelle.

Succede a Giorgia Damiolini, la vincitrice dello scorso anno.

Così ha deciso ieri sera, domenica 30 giugno, la giuria in occasione della 13esima edizione della manifestazione organizzata da Giussano Incentro e Pro Loco.

Che successo per la 13esima !

Una serata che ha confermato lo straordinario successo di pubblico delle precedenti edizioni nonostante il "cambio in corsa" nella giornata di sabato con gli organizzatori che, di fronte alle nefaste previsioni meteo per la serate (poi rivelatisi clamorosamente errate) hanno preferito rinviare l’evento al giorno dopo (appunto a domenica).

Dieci le ragazze che hanno calcato la passerella del parco di Villa Sartirana conquistando gli applausi convinti del pubblico che ha apprezzato entusiasta.

Complice l’ormai collaudata conduzione di Davide Colavini (attore e docente di teatro) e Sabrina Costanzo, la serata è "scivolata via" tra applausi e risate, impreziosita dall’esibizione al sax di Giorgio Maltese e della Pole Dance con le ragazze dell'Accademia Pole Attitude di Seregno.

Le altre fasce, Miss Casual e Miss Eleganza

Le fasce di Miss Casual e Miss Eleganza sono invece andate ad Aurora Capicotto, 16 anni, di Agrate Brianza e Clarissa Rossi, 16 anni di Giussano.

Tre le uscite in cui si sono cimentate le ragazze che anche in questa occasione hanno deciso di mettersi in gioco in un appuntamento diventato ormai imperdibile per Giussano: casual, costume e intimo di classe con la preziosa (e di qualità) partecipazione di numerose attività commerciali della città.

I complimenti dell'Amministrazione comunale

Per l’Amministrazione comunale erano presenti l’assessore all’Urbanistica Felice Pozzi (che ha rivolto i complimenti agli organizzatori per il duraturo successo della manifestazione) e i consiglieri comunali Donatella Nespoli e Angelo Molteni.

Felice Pozzi ha osservato:

"Miss Giussano sotto le stelle fa emergere uno spirito di squadra vincente tra le associazioni e una grande passione nell'organizzare un evento del genere. Del resto, essere arrivati a 13 edizioni la dice lunga... Grazie anche alle attività della nostra città e alle ragazze che hanno partecipato".

Presente anche il vicepresidente di BrianzAcque Gilberto Celletti, azienda gestore del servizio idrico che da tempo sostiene la manifestazione proprio per la promozione di socialità, partecipazione e senso della comunità.

Dalla sua Celletti ha ricordato la vicinanza e la presenza sul territorio della stessa azienda in un momento in cui il tema acqua, con siccità, alluvioni e cambiamenti climatici, è attualissimo.

Le altre "miss" in gara e la soddisfazione degli organizzatori

Ma al di là di fasce e classifiche, applausi e apprezzamento del pubblico sono andati anche alle altre "miss" in gara: Allison Insinna (Giussano), Greta Pivato (Cogliate), Elisa Frosio (Giussano), Alessia Franceschino (Muggiò), Ilaria Bardella (Albiate), Carmen Raillo (Albiate) e Samira Beisembekova (Giussano).

A fine serata giustificata e ampiamente manifestata la soddisfazione degli organizzatori attraverso le parole di Sisto Polito e Luigi Costanzo che hanno ringraziato anche Comune e Comitato Laghetto per il supporto: