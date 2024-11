L'assistente capo della Polizia della Stato tra i Paladini delle Memorie

L'assistente capo della Polizia di Stato Pasquale Griesi, 45 anni, di Cesano Maderno, neo cavaliere della Repubblica Italiana pluripremiato per meriti sul campo, è tra i tredici vincitori del premio Paladini delle Memorie, alla nona edizione.

L'assistente capo della Polizia di Stato tra i Paladini delle Memorie

La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi alla Scuola militare Teuliè di Milano. Persone che hanno dimostrato di avere a cuore, attraverso i loro scritti o con le azioni, il perpetuarsi delle memorie di uomini e donne che hanno operato per il bene della comunità, in ambito militare e civile, i Paladini delle Memorie sono nominati da un comitato composto dai presidenti dell'Osservatorio metropolitano di Milano, dell'Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) della Lombardia e dell’Associazione nazionale delle Voloire.

Chi è il cesanese Pasquale Griesi

Lucano d’origine e cesanese d’adozione, da sempre appassionato alla storia del Corpo a cui appartiene, Pasquale Griesi ha, nel corso di circa vent’anni, effettuato "approfonditi studi sul vestiario e sugli equipaggiamenti del Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza e sul Corpo della Polizia di Stato acquisendo, catalogando e organizzando una pregevole collezione storico-militare che va dal Risorgimento ai giorni nostri e che illustra le vicende storiche della nostra Patria in pace e in guerra, ovunque gli uomini e le donne della Polizia di Stato siano stati impegnati per vigilare sul rispetto della legge", come si legge nella motivazione della giuria. Custode della storia con la sua ricchissima collezione di documenti, divise e decorazioni d’epoca, "cura e allestisce da vent’anni mostre, aperte al pubblico, in varie Prefetture e Questure d’Italia al fine di tramandare alle generazioni presenti e future la memoria gloriosa del Corpo nel ricordo dei Caduti sull’altare del dovere".