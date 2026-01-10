La 18enne Sofia ballerà alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sarà nel corpo di ballo dello spettacolo di apertura: «Solo immaginare di essere lì mi fa venire i brividi»

Nel corpo di ballo dello spettacolo inaugurale

Una giovane studentessa di Bovisio Masciago nel corpo di ballo della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Si sta preparando a vivere da protagonista un’esperienza memorabile la 18enne Sofia Toscano che dopo essersi candidata come volontaria nelle macchina organizzativa dei Giochi invernali è stata selezionata per le sue doti artistiche e prenderà parte al grande spettacolo inaugurale allo stadio di San Siro che verrà trasmesso in diretta mondiale il 6 febbraio.

Studentessa e ballerina da quando aveva 3 anni

Dopo la tedofora Elena Fossati, professionista della riabilitazione psichiatrica, Sofia è la seconda bovisiana che tra un mese finirà sotto i riflettori delle Olimpiadi invernali. La 18enne frequenta l’ultimo anno del liceo delle Scienze Umane all’Istituto Versari di Cesano Maderno. Ha iniziato il suo percorso artistico nell’Accademia Artedanza di Bovisio Masciago quando aveva 3 anni, prima praticando danza classica, poi a 12 si è avvicinata alla danza moderna.

L’audizione e le prove

Per le Olimpiadi, dopo aver compilato il modulo per candidarsi come volontaria ha sostenuto un’audizione di ballo e improvvisazione ed è stata selezionata per entrare nel gruppo di ballo della cerimonia di apertura. Nelle scorse settimane ha già iniziato a fare le prove insieme agli altri ballerini, ovviamente a porte chiuse, perché lo spettacolo deve essere una grande sorpresa.

Grande emozione

«Quando mi è arrivata la notizia non ci potevo credere – ha ammesso Sofia – non era affatto scontato riuscire ad entrare nel corpo di ballo visto che il livello di danza richiesto è elevato e non pensavo di esserne all’altezza. Ho provato un mix di emozioni e paura ma mi sto preparando per un bellissimo spettacolo, insieme a me ci sono ragazzi di età diverse e tanti coreografi, sto conoscendo molte persone di altre scuole di danza e ho fatto subito nuove amicizie. Solo immaginare di essere parte di questo spettacolo mi fa venire i brividi».

Tra i volontari anche la mamma

Anche la mamma di Sofia, l’assessore Angelita Perretta, è molto felice di questa opportunità per sua figlia.