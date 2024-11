La Banca del tempo-Cronoteca soffia 10 candeline

Buon compleanno alla Banca del tempo: la Cronoteca spegne le sue prime dieci candeline.

Sabato scorso il sodalizio che opera nei comuni di Lesmo, Camparada e Correzzana ha festeggiato dieci anni di importante attività con un incontro aperto alla cittadinanza presso il centro polifunzionale di Correzzana. Presenti anche i rappresentanti delle «colleghe» «Banca 25° ora» di Vimercate, «TempoTrezzo» di Trezzo sull’Adda, Banca del Tempo di Caponago e Banca del Tempo di Valmadrera.

Sorta nel 2014, la Banca del Tempo è stata fondata con l’idea di recuperare i rapporti di buon vicinato, sempre più rari nel mondo moderno. Oggi l’associazione conta un centinaio di soci (per la precisione 96), provenienti principalmente da Correzzana, Lesmo e Camparada, ma anche da comuni limitrofi. La Banca del Tempo è organizzata come un istituto di credito in cui le transazioni sono basate sulla «circolazione» del tempo, anziché di denaro. In questo sistema, gli associati scambiano reciprocamente attività, servizi, saperi e competenze informali, offrendo e ricevendo un aiuto inestimabile per affrontare gli impegni e le difficoltà della vita quotidiana.

Oltre a rete di supporto, nel tempo è diventata anche una rete di amicizie, grazie alle numerose di attività di gruppo proposte e condotte direttamente dai soci. Tra queste troviamo laboratori di maglia e cucito, lezioni di yoga e danze popolari, il club del cinema, il gruppo teatrale e corsi informali di life coaching.

«In questi dieci anni la Banca del Tempo è riuscita a unire un centinaio di persone, rimanendo fedele al suo obiettivo originale: il recupero dei contatti sociali – ha commentato la vicepresidente della Banca del Tempo «Cronoteca» Lorena Ferrario - Ci sono tante persone che all’interno dell’associazione hanno trovato sostegno e amicizia. Inoltre, grazie alle attività di gruppo i soci hanno la possibilità di sperimentare nuovi hobby e attività, scoprendo così passioni inedite e capacità nascoste. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Correzzana per averci ospitati e per il patrocinio oneroso concesso alla nostra iniziativa».

Laboratori che si sono trasformati in progetti degni di nota. Ricordiamo le rappresentazioni sceniche in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e le decorazioni natalizie in lana che ogni dicembre, dal 2022, «scaldano» le vie di Correzzana, Lesmo, Camparada.