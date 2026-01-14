La banda “La Cittadina” con gli autori di “Fino all’alba” portano l’inno olimpico nelle scuole

In attesa dello storico passaggio della fiamma olimpica in città, previsto per il prossimo 4 febbraio, Seveso si prepara a vivere un’anteprima carica di emozioni. Nelle prossime settimane di gennaio e febbraio, il Corpo Musicale “La Cittadina” San Pietro Martire, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, darà vita a un tour nelle scuole del territorio per incontrare centinaia di studenti.

L’inno ufficiale di Milano Cortina nelle scuole

L’iniziativa vedrà la partecipazione straordinaria di Giulio Gianni e Francesco Marrone, autori di “Fino all’alba”, l’inno ufficiale di Milano Cortina 2026. Notevole la risposta delle scuole. Grazie all’interesse e alla sensibilità dimostrata nel cogliere il valore educativo della proposta, è stato possibile organizzare un calendario di incontri che coinvolgerà decine di classi e tutti gli istituti scolastici della città.

Grande attesa nelle scuole

“L’entusiasmo con cui le scuole stanno aspettando questi incontri è la prova di quanto i giovani abbiano sete di messaggi positivi – dichiara Michela Allievi, presidente del Corpo Musicale – Senza la collaborazione attiva degli insegnanti e la visione dei dirigenti, non avremmo potuto creare questo ponte così solido tra la musica, lo sport e il mondo dell’istruzione”. Attraverso il racconto della genesi dell’inno e dell’avventura vissuta dalla banda La Cittadina, i ragazzi potranno scoprire cosa significhi trasformare una passione in un progetto di portata internazionale.

Gli studenti protagonisti del passaggio della fiamma olimpica

“Vogliamo portare ai giovani un messaggio di speranza: credere nei propri sogni richiede impegno, ma può portare a traguardi inimmaginabili – spiega Giulio Gianni – La musica è lo strumento perfetto per trasmettere i valori olimpici di eccellenza, rispetto e amicizia”. Gli incontri si svilupperanno capillarmente nelle prossime settimane, trasformando le aule in spazi di dialogo e ispirazione. Sarà l’occasione per preparare la comunità al passaggio della torcia del 4 febbraio, rendendo gli studenti protagonisti attivi di questo momento storico per la città di Seveso.

Questo il calendario degli incontri nelle scuole

Queste le date del tour nelle scuole, che ha il patrocinio del Comune di Seveso: il 20 gennaio l’inno sarà presentato alle quindici classi della scuola media Leonardo Da Vinci, il 27 gennaio tappa alla media Don Giussani di Baruccana, saranno inoltre coinvolti i cento alunni della primaria Frassati e nel pomeriggio i 300 della primaria Collodi. A febbraio da definire le date per le scuole primarie Collodi e Munari all’Altopiano, dove la banda “La Cittadina” con gli autori dell’inno olimpico incontreranno dieci classi.