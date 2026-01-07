La Befana dei pompieri porta sorrisi e dolcetti ai bimbi ricoverati in ospedale

Non sono arrivati con le sirene spiegate per un’emergenza, ma con il carico di regali e la voglia di donare un momento di spensieratezza.

La Befana in ospedale “scortata” dai Vigili del fuoco

Nella mattinata di lunedì scorso, 5 gennaio, il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Vimercate ha vissuto una giornata speciale grazie alla visita a sorpresa dei Vigili del Fuoco.

Dolcetti e sorrisi per i bimbi ricoverati

L’iniziativa ha visto una stretta collaborazione tra i volontari del distaccamento di Vimercate e il personale permanente della centrale di Monza.

Per una volta, le divise d’ordinanza hanno lasciato spazio a costumi decisamente più insoliti: tra le corsie del reparto sono apparsi folletti operosi e, naturalmente, la Befana, per portare ai piccoli pazienti regali e dolcetti oltre che un po’ di gioia e spirito delle feste.

La visita