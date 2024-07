La bella ginnasta di Meda in corsa per la corona di Miss Italia

Una campionessa affermata nello sport con il sogno di diventare Miss Italia. E’ la sfida di Sara Pittano, 24enne residente a Meda, che dopo aver passato le selezioni provinciali a Lovere, sul lago d’Iseo, cerca il «pass» alle finali regionali che sono in programma il 14 luglio a Erba e il 21 a Milano.

Sara Pittano in corsa per Miss Italia

Studentessa all’ultimo anno di Filosofia all’Università Statale con nel mirino la laurea, per poi fare le Magistrali in Cattolica al corso Comunicazione per le imprese e i media, intanto prova a sognare il titolo di Miss Italia, confortata dalla positiva esperienza sul lago d’Iseo.

«Al mattino c’è stato un casting, di fatto una primissima fase di selezione con una presentazione di circa tre minuti - racconta entusiasta - La giuria ha poi selezionato le ragazze, una trentina, per la sfilata vera e propria della sera dove era previsto il passaggio di dieci di noi alla fase successiva. Al pomeriggio abbiamo effettuato le prove, poi la sera il gran finale: cinque uscite, la prima e la seconda di presentazione, la terza curata da uno sponsor, la quarta legata al talento, infine l’ultima in abito da sera».

E' una brava ginnasta della Sampietrina di Seveso

Nella prova legata al talento Sara non ha potuto non cimentarsi in quella che è la sua grande passione fin da bambina: la ginnastica artistica che, con i colori della Sampietrina di Seveso, l’ha vista vincere anche titoli nazionali, in particolare nella specialità delle parallele.

«Ho parlato di questa disciplina e ho effettuato una mini esibizione - spiega la 24enne - Del resto, con la ginnastica artistica è stato amore a prima vista. Avevo sei anni, ero andata al Palameda per la festa dello sport. Provai e subito due insegnanti mi “precettarono” per la pratica agonistica».

Ora la attendono le selezioni regionali per Miss Italia

La sfida dell’estate, però, è legata alle passerelle.

«Vediamo cosa succede, mi sto approcciando in modo serio, con la determinazione a fare bene, anche se all’inizio è nato tutto come un “gioco” - prosegue - Certo, non è un mondo facile, ma voglio continuare a dare il meglio. Alle provinciali ce l’ho fatta, ora però si fa più dura perché nelle prossime tappe passerà solo una concorrente. Speriamo, incrociamo le dita».

L'anno scorso ha vinto la fascia di Miss Volto Tv

Del resto per Sara sono le primissime esperienze in passerella, anche se la scorsa estate aveva rotto il ghiaccio a Bordighera in un concorso organizzato nell’ambito del turismo balneare, conquistando la fascia di Miss Volto Tv.