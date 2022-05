La bella Melissa cerca l’amore in tv: è una corteggiatrice di Uomini e donne

Seveso

La 24enne dell’Altopiano è approdata nello studio di Mediaset: «Spero di incontrare qualcuno che mi faccia battere il cuore».

La bella sevesina Melissa Riva approda sul piccolo schermo, prendendo parte a Uomini e Donne, popolarissimo programma televisivo condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.

La 24enne dell’Altopiano ha appena conseguito la laurea in scienze criminologiche e sta attualmente frequentando un master in pedagogia penitenziaria.

I suoi impegni in ambito accademico si intrecciano con il suo lavoro di modella, che da anni ha intrapreso mediante un’agenzia la quale gli ha permesso di viaggiare in tutta Italia e l’ha avvicinata al mondo dello spettacolo.

Ritagliandosi un po’ del tempo occupato dagli impegni accademici e lavorativi, Melissa è recentemente scesa dalle famosissime scale dello studio Mediaset in cui viene registrato il programma, per corteggiare Alessandro Vicinanza, cavaliere 39enne del parterre maschile.

«Dopo la prima puntata io e Alessandro siamo usciti insieme, ma non ha funzionato», ci ha spiegato Melissa, che durante la puntata trasmessa venerdì scorso ha deciso di interrompere la frequentazione con lui, rimanendo però all’interno del programma augurandosi di incontrare qualcun altro in grado di farle battere il cuore.

«L’esperienza che ho avuto l’occasione di vivere è stata meravigliosa - ci ha raccontato - All’interno della trasmissione lavorano persone gentilissime ed estremamente competenti, che ringrazio molto».

Quella attuale è la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo. Melissa, infatti, dopo aver precedentemente partecipato ai casting per un altro popolare programma televisivo, Temptation Island, anch’esso in onda sulle reti Mediaset, a cui però non ha potuto prendere parte per via dei suoi impegni personali e lavorativi, ha recentemente fatto il suo debutto in tv prendendo parte appunto a Uomini e Donne.

«Il mondo della televisione mi affascina anche se tengo molto alla mia carriera universitaria - ha spiegato la sevesina - Sarebbe bello unire la mia passione per la criminologia a quella per la televisione, magari prendendo parte a trasmissioni come Quarto Grado. Questo per ora rimane però solo un sogno nel cassetto».

Questa parentesi della sua vita attualmente non sembra essersi conclusa e infatti la rivedremo nuovamente sul piccolo schermo a settembre, alla ricerca dell’anima gemella nel programma della De Filippi che da anni regala non solo intrattenimento ma anche storie d’amore in grado di far sognare moltissimi telespettatori.