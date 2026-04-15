La Biblioteca civica vince il Gran Premio under19

La Biblioteca Civica di Vimercate si aggiudica il Gran Premio delle Biblioteche Under 19.

Riconoscimento dell’Associazione Italiana Biblioteche

Si tratta di un prestigioso riconoscimento istituito dall’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, per valorizzare il lavoro quotidiano di

bibliotecarie e bibliotecari e sostenere le biblioteche dedicate ai più giovani. Alla sua prima edizione, il premio ha assegnato alla Biblioteca di Vimercate la vittoria nella categoria Biblioteca Extra Large, riservata alla biblioteca imponente dal punto di vista dell’offerta e dell’impatto sul territorio, in rapporto alle risorse disponibili.

La premiazione a Bologna

La premiazione si è tenuta nella mattinata di oggi mercoledì 15 aprile, alla Bologna Children’s Book Fair, la più importante fiera

internazionale sul territorio italiano dedicata all’editoria e alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.

A ritirare il premio, una delegazione comunale composta da Elena Lah, assessore alla Promozione della Città, Marketing Territoriale, Turismo e Cultura; Maria Grazia Verderio, dirigente Area Risorse e Servizi Culturali; Giulia Villa, responsabile della Biblioteca e Roberta Colleoni, referente del settore ragazzi.

“La biblioteca è un’eccellenza”

“Il riconoscimento certifica che la Biblioteca di Vimercate è un’eccellenza nel panorama delle biblioteche italiane per il settore under 19 – scrive il Comune in una nota – Un risultato che conferma la scelta lungimirante della Città di Vimercate di dedicare uno spazio ampio e qualificato a bambini, ragazzi e famiglie all’interno della biblioteca cittadina: uno spazio che negli anni ha saputo crescere fino a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità, e non solo per Vimercate ma anche per i comuni limitrofi. La biblioteca, parte del sistema CUBI, è aperta, accogliente, inclusiva, multiculturale e intergenerazionale: risponde alle esigenze di informazione, istruzione, formazione e svago della comunità, collabora con tutte le istituzioni scolastiche del territorio di ogni ordine e grado, con l’azienda sanitaria territoriale nell’ambito della genitorialità e dell’infanzia, e con le associazioni locali. Durante tutto l’anno propone un’ampia gamma di eventi e iniziative, letture, spettacoli teatrali, laboratori, workshop scientifici, coding, formazione diversificati per tipologia e target”.

“Un premio che appartiene a tutti”

“Un premio – prosegue il Comune – che appartiene a tutti: alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi e alle loro famiglie, agli educatori e agli insegnanti che frequentano la Biblioteca da generazioni e la rendono viva e partecipata; ai bibliotecari e alle bibliotecarie, ai volontari e ai professionisti che ogni giorno lavorano con impegno e dedizione alla costruzione di spazi accoglienti, piacevoli e adeguati per tutte e tutti. Senza persone che ci credono e si mettono in gioco, tutto questo non sarebbe stato possibile. Senza l’impegno e la passione delle persone che credono in questo progetto, tutto ciò non sarebbe stato possibile. La Biblioteca di Vimercate si conferma così un’eccellenza nazionale e un modello da seguire per il settore delle biblioteche under 19”.

L’assessore: “Riconoscimento a persone e passione”

“Questo premio è un riconoscimento a un modo di pensare e vivere la Biblioteca fatto da persone e passione, che parte da chi propone e coinvolge chi frequenta un luogo che va ben oltre i libri, creando relazioni, storie e tanta bellezza – commentata l’assessore Lah – C’è grande orgoglio per questa eccellenza di Vimercate, anche perché riguarda una fascia di popolazione sempre più difficile da coinvolgere”.

La premiazione