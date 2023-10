Dal 12 al 28 ottobre la Biblioteca Civica di Vimercate propone la seconda edizione di “IMMAGINANDO. Riflessioni, esperienze, laboratori attorno agli albi illustrati”, rassegna culturale che ha l'obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza degli albi illustrati a bambini, giovani e adulti.

La Biblioteca dedica una rassegna agli albi illustrati per tutte le età

L'albo illustrato è un complesso contenitore di storie caratterizzato dall'indissolubile intreccio tra testo e immagine. Le parole e le illustrazioni dialogano, pagina dopo pagina, creando un linguaggio del tutto nuovo, spiazzante e sorprendente.

Gli esperti che animano la rassegna sapranno svelare ai partecipanti i meccanismi di questa complessità, con conferenze (riservate a giovani e adulti) e laboratori pratici (per adulti e bambini). A inaugurare la rassegna (giovedì 12 ottobre, ore 20.45, in Biblioteca), Martino Negri, docente di letteratura per l'infanzia presso l'Università Bicocca, con una lectio magistralis dedicata al grande illustratore Shaun Tan.

Un altro contributo dal mondo delle università giunge a fine rassegna, il 28 ottobre, da Franco Passalacqua, docente presso l'Università Bicocca, sul tema dell'uso pedagogico a scuola dell'albo illustrato.

Parlano illustratori, autori ed esperti

I laboratori, dedicati sia ai ragazzi che agli adulti, sono condotti da illustratori, autori ed esperti. La rassegna di quest’anno vede due interventi di particolare rilevanza come quelli di Sergio Ruzzier - illustratore di lunga ed apprezzata esperienza, recente vincitore del Premio Andersen – e di Eva Montanari, autrice e illustratrice di numerosi albi per importanti editori italiani.

A loro si aggiungono la giovane e promettente illustratrice Elanor Burgyan, Roberta Colleoni, bibliotecaria della sezione ragazzi e Simona Piccinini, docente specializzata nell'uso a scuola dell'albo illustrato. Tutti gli eventi sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione sulla piattaforma C’è Posto, tramite computer o APP.