Gli appuntamenti

Dal 13 al 20 novembre 2021 in programma letture, incontri ed esposizione di libri consigliati per i bambini in età prescolare.

La biblioteca di Vimercate aderisce alla Settimana Nazionale Nati per leggere, dal 13 al 20 novembre 2021, per scoprire e riscoprire il piacere e l'importanza della lettura fin da piccolissimi. In calendario letture, incontri ed esposizione di libri consigliati per i bambini in età prescolare.

La Biblioteca di Vimercate aderisce alla Settimana Nazionale Nati per leggere

Primo appuntamento sabato 13 novembre alle ore 10.00 e ore 11.30 nell’auditorium della Biblioteca con "Oh! Il libro che fa dei suoni" lettura e animazione con Chiara Magri di Teatro del Vento. L’evento, gratuito, dedicato ai bambini 1-3 anni con prenotazione obbligatoria al numero 039.66.59.288/281

Si prosegue nel pomeriggio alle ore 16.00 nella sala ragazzi della biblioteca con "Leggere in famiglia" incontro con Federica Zanetto - pediatra e presidente dell’Associazione Culturale Pediatri e Maria Teresa Nardi - libraia, esperta in letteratura per l'infanzia.

A seguire avvio iniziativa "Un regalo per te": da oggi in dono ai nuovi nati un libro e una borsa da riempire con altri libri.

L'evento è gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

In settimana un nuovo appuntamento è in programma mercoledì 17 novembre alle ore 10.00 in sala ragazzi con "Alla scoperta del programma Nati Per Leggere" dedicato ai genitori in attesa o con bambini 0-18 mesi in collaborazione con ASST Brianza. Presentazione a cura di Annalisa Corno, Fausto Galbiati, Roberta Colleoni.

Anche in questo caso l'evento gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 039.66.59.288/281

Infine sabato 20 novembre alle ore 10.00 e ore 11.30 in auditorium con "Coccolami"- animazione teatrale con Franca Villa di Frateatroeinfanzia dedicato a bambini 1-3 anni. Per partecipare è necessario prenotare al numero 039.66.59.288/281

Inoltre per tutta la settimana (dal 13 al 20 novembre) negli orari di apertura della biblioteca in sala ragazzi sarà possibile visitare la mostra "Una guida per genitori e futuri lettori", esposizione e prestito dei libri consigliati nella bibliografia “Nati per Leggere 2021”.

(foto archivio)