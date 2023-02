La biblioteca di Vimercate torna ai numeri pre pandemia

Oltre 116mila accessi in 301 giorni di apertura. Questo uno dei numeri più significativi del bilancio dell'attività 2022 della biblioteca comunale di Vimercate.

Numeri pre pandemia

Tempo di consuntivi per l’anno appena trascorso per la Biblioteca Civica di Vimercate. Una serie di dati presentati in Giunta dall’assessore Elena Lah con delega alla Promozione della Città che dimostrano come la Biblioteca stia tornando ai numeri e all’attività pre-pandemica, con alcuni aspetti in importante crescita.

Più di 100mila prestiti

Nell’anno appena trascorso la biblioteca ha accolto 116.247 cittadini e sono stati 104.477 i prestiti tra libri, dvd, periodici e giochi compresi quelli nella piattaforma MLOL; pochi meno del 118.244 del 2019. Sono 301 i giorni di apertura, con una media di accessi settimanale pari a 2.236 e giornaliera di 386 persone.

Eventi quadruplicati

Per 22.201 volte sono state occupate le postazioni per consultazione studio e lavoro. Quadruplicata l’offerta di eventi rispetto al 2019: alla lettura, ai libri, alla conoscenza della cultura contemporanea e storica sono stati dedicati oltre 255 appuntamenti di cui 122 rivolti agli adulti, 22 agli adolescenti e 111 per ragazzi 0-13 anni.

Tra questi: 6 letture teatralizzate tra cui gli aperitivi letterari, 10 diari di viaggio, 15 cineforum della biblioteca, 2 conferenze d’arte, 11 appuntamenti con la letteratura, 2 appuntamenti con la musica, 3 concerti, 11 appuntamenti con “Arcturus” tra filosofia e scienza.

Tutto esaurito per le iniziative rivolte ad adulti, ragazzi e bambini che - gestite interamente dal personale dalla biblioteca - hanno visto la partecipazione di 6.857 cittadini rispetto ai 3.800 del 2019.

Le novità del 2022

La biblioteca vanta anche una presenza costante sui social attraverso la pagina facebook con oltre 440 post e instagram 438 i post pubblicati.

Due le novità del 2022: l’organizzazione dell’UTL Università del Tempo Libero cittadina con 505 iscritti, 17 corsi attivati e 200 ore di lezione e la qualifica di “Presidio Nati per leggere".

Il progetto di riqualificazione per il 2023

Ad affiancare il servizio offerto alla Città che proseguirà anche nel 2023 è stato avviato un percorso di ridefinizione e riprogettazione della struttura dell’attuale biblioteca, giunta ormai al trentesimo anno di attività. Un cammino che ha già mosso i suoi primi passi con l’individuazione di professionisti esterni che affiancheranno l’Amministrazione e la Biblioteca nella definizione di un progetto di fattibilità tecnicoeconomica con il quale andare alla ricerca dei finanziamenti necessari per la realizzazione dell’ambizioso progetto. Una fase importante di tutto il processo sarà il percorso di partecipazione e ascolto che coinvolgerà tutti i cittadini e tutte le istituzioni pubbliche o associative per la definizione delle scelte più appropriate alle esigenze di Vimercate.

L'assessore: "Numeri che dimostrano l'apprezzamento della biblioteca"