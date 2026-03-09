La biblioteca è più viva che mai

Con l’anno nuovo la biblioteca civica “Villa del Sole” fa il punto del 2025 tra record di libri prestati e l’impegno verso il coinvolgimento della cittadinanza.

Quasi 50 mila prestiti

La biblioteca civica di Seveso fa segnare nel 2025 il record di libri prestati, sfiorata quota 50mila. Per la precisione sono stati 49.199 i prestiti annui, un numero decisamente elevato e soprattutto significativo se si fa un confronto con le

statistiche a partire dal 2019, l’ultimo anno prima della pandemia da Covid-19 che, come si nota anche dai numeri della biblioteca, ha inciso profondamente non solo sulla salute pubblica ma anche sulle abitudini degli italiani e, di riflesso, sui servizi culturali, compreso il prestito bibliotecario.

È importante notare come i numeri del 2024 e soprattutto del 2025 hanno oltrepassato quelli pre-pandemia. Nel 2019 i prestiti a Seveso toccavano quota 38.635 unità, poi l’inevitabile crollo verticale dovuto principalmente alla quarantena e alla chiusura totale prima e successivamente parziale del servizio, che ha inevitabilmente limitato l’accesso ai locali di via Garibaldi. Nel 2020 i prestiti sono stati 18.981, poco superiori quelli dell’anno successivo (19.020). Nonostante nel 2022 il servizio sia tornato al suo funzionamento ordinario, le statistiche hanno continuato a mostrare un andamento negativo (17.295). Poi la crescita, 37.341 nel 2023, 44.600 prestiti nel 2024 e il picco nell’anno appena trascorso.

Le ragioni del successo

Questo andamento ha una doppia evidenza: non solo certifica il totale ritorno alla normalità, ma anche una crescita strutturale del servizio bibliotecario, segnale positivo di rinnovato interesse e partecipazione da parte della cittadinanza che sta scoprendo, nella fattispecie, la biblioteca di Seveso come un luogo piacevole da visitare e da frequentare.

Non solo è apprezzato il servizio di prestiti – e ciò è testimoniato dai numeri – ma anche la qualità degli eventi organizzati lungo tutto l’anno, per tutte le età e per tutti i gusti.

Le attività previste per i prossimi mesi

Proprio a questo proposito, la biblioteca ha lanciato il manifesto-raccoglitore “Ci vediamo alla Villa del Sole” che racchiude da qui all’estate gli eventi culturali già in cartellone a Villa del Sole. Un calendario sempre in evoluzione che da qui ai prossimi mesi sarà ulteriormente arricchito.

Le parole dell’amministrazione

L’Amministrazione comunale ha preso la parola per commentare il bilancio positivo presentato dalla biblioteca:

“Sono particolarmente contento e grato dei dati che sono stati esposti, questo traguardo è il risultato di un trend di crescita costante che premia la nostra comunità – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Michele Zuliani – Un successo reso possibile soprattutto grazie alla dedizione e alla professionalità di tutto lo staff della biblioteca che ogni giorno accoglie i lettori con competenza e passione, rendendo la cultura un bene accessibile a tutti. Un ringraziamento particolare a tutto l’Ufficio Cultura, ai volontari e agli ‘Amici della

biblioteca di Seveso’, e anche a tutti gli affezionati lettori e fruitori della nostra biblioteca, perché come diceva Umberto Eco, chi legge vive migliaia di vite diverse superando i limiti del proprio tempo e spazio”.