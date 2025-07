L'annuncio

Anche quest'anno, per il terzo anno di fila, la biblioteca civica di Seveso Villa del Sole sarà aperta per tutto il mese di agosto, seguendo il consueto orario da martedì a sabato. Ne dà notizia l'Amministrazione comunale.

La biblioteca resta aperta per ferie

L’unico giorno di pausa sarà il 15 agosto, Ferragosto. I cittadini e gli iscritti al sistema BrianzaBiblioteche potranno usufruire dei servizi di prestito libri, sala lettura e studio, ed emeroteca. Un’opportunità ideale per chi resterà in città: "C’è chi potrà dedicarsi alla lettura, chi preparare gli esami universitari, e chi semplicemente godersi qualche ora in tranquillità tra gli scaffali alla ricerca di una buona lettura estiva", commentano dal Comune, dove ricordano che "nel 2023 e 2024 l’apertura estiva ha ottenuto ottimi riscontri di partecipazione anche di utenti delle città limitrofe".

Due solo le biblioteche di BrianzaBiblioteche sempre aperte

Quest'anno saranno solamente due le biblioteche del sistema BrianzaBiblioteche sempre aperte ad agosto su 52 (incluse le 12 sedi del sistema bibliotecario urbano di Monza). Oltre a quella sevesina c'è quella di Canzo, nel comasco.