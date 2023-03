Sabato 4 marzo inaugurazione in villa Sartirana

Dall'1 marzo c'è stata la riapertura dei locali al pubblico e sabato 4 marzo si terrà inaugurazione delle nuove aree, in villa Sartirana a Giussano.

Spazi nuovi e raddoppiati

Spazi e personale raddoppiati in quella che sarà la nuova biblioteca.

Sabato 4 marzo, alle 16, si terrà l’inaugurazione delle nuove aree all’interno di villa Sartirana con la contestuale presentazione del potenziamento dei servizi rivolti all’utenza, di tutte le fasce d’età. In questi giorni si stanno ultimando i lavori per la riprogettazione degli spazi che permetteranno di ampliare il numero delle proposte al pubblico, con una organizzazione diversa dei locali, a partire dal piano inferiore di Villa Sartirana. Là dove c’era la limonaia troverà infatti posto la reception con ritiro / prestito libri, mentre le sale attigue saranno dedicate ad attività per bambini e ragazzi.

Potenziamento del personale

Nuovi spazi, più ampi e comodi ma anche nuovo personale. Oltre alle due dipendenti comunali che lavorano in biblioteca, dall'1 marzo - giorno in cui sarà riaperta la «Don Rinaldo Beretta» - ci saranno anche due nuovi addetti a tempo pieno e un coordinatore part- time che si occuperà di tutta l’attività gestionale in collaborazione con il Comune. Con la riprogettazione, si prevede infatti, un incremento dell’utenza, un maggior numero di spazi da presidiare ed un aumento delle iniziative pensate per la cittadinanza, da qui la decisione dell’Amministrazione di appoggiarsi in via sperimentale per due anni, ad un operatore specializzato del settore che si integrerà organicamente con il personale comunale già oggi presente. La gara indetta dal Comune è stata vinta dalla Le Macchine Celibi di Bologna, che gestisce attività presso numerose biblioteche. Il Comune manterrà la piena titolarità del servizio, con i relativi poteri di indirizzo e controllo, attività che verranno svolte avvalendosi della collaborazione del personale dipendente attualmente in servizio.

Sindaco e assessore

«Attraverso questa innovazione, la nostra biblioteca mira ad avere un ruolo ancor più proposito all’interno del circuito di BrianzaBiblioteche, di cui è orgogliosamente parte attiva» hanno sottolineato il sindaco Marco Citterio e l’assessore alla Cultura Sara Citterio, che invitano al taglio del nastro.

Durante l’inaugurazione, sarà possibile visitare i nuovi spazi polifunzionali realizzati al piano terra di Villa Sartirana e conoscere, nel dettaglio, le nuove modalità di erogazione del servizio all’utenza che resteranno in continuità con le precedenti. L’invito a partecipare al momento inaugurale è esteso, oltre che alle istituzioni e ai responsabili del circuito di BrianzaBiblioteche, anche a tutti gli istituti scolastici e formativi del territorio: uno dei principali obiettivi della riorganizzazione logistica della biblioteca è proprio quello di realizzare spazi dedicati a bambini e ragazzi, così da trasformare il polo culturale cittadino in un luogo sempre più frequentato dalle giovani generazioni.