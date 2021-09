La biblioteca si rilancia e apre sette giorni su sette Questa è l’iniziativa organizzata dai bibliotecari di Vimercate, da lunedì 20 a domenica 26 settembre, per rilanciare l’attività dopo il lungo periodo di contenimento dettato dal Covid.

La situazione

Un periodo, quello dell'emergenza sanitaria, in cui le attività della biblioteca di Vimercate non si sono mai fermate. Dopo un periodo di chiusura totale, durato dal 7 marzo al 27 maggio 2020, la biblioteca ha poi aperto al pubblico nelle modalità che, di settimana in settimana, venivano dettate dalle norme sul contenimento dell’epidemia.

Per rispondere alle necessità degli utenti di reperire con costanza nuovi titoli, e della biblioteca di mantenere vivo il contatto con i cittadini, sono stati creati nuovi servizi. Inizialmente il prestito a domicilio de “La biblioteca a casa tua” e il “Prestito da asporto” attraverso la prenotazione dei testi on-line piuttosto che al telefono, hanno in parte sostituito l’abitudine dei vimercatesi di recarsi direttamente a scaffale.

Con il passaggio in zona bianca, a giugno 2021, sono riprese tutte le attività e sono ripartiti tutti i servizi offerti senza limitazioni di ingresso allo spazio, con la sola verifica della temperatura e della disinfezione delle mani, precauzioni queste che ci hanno permesso di offrire il servizio in assoluta sicurezza.

Dopo lo spostamento on-line di ogni attività di promozione culturale, con la zona bianca, sono riprese anche le iniziative culturale dal vivo con un notevole successo di pubblico.

La biblioteca si rilancia e apre sette giorni su sette

A settembre si riparte con questa iniziativa 7/7 che vede l’apertura della biblioteca sette giorni su sette, compresa la domenica, con una serie di iniziative alla riscoperta di alcuni servizi offerti. Dopo il grande successo avuto da MLOL, la biblioteca digitale che ha permesso a molti di scaricare gli ebook o leggere i giornali durante il lungo lookdown, sarà l’occasione per scoprire come si usa MLOL direttamente con i bibliotecari che saranno a vostra disposizione alla scoperta di questo potente strumento a cui si accede semplicemente iscrivendosi ai nostri servizi.

Una maratona di lettura, curata da F451 Amici della biblioteca di Vimercate, vi guiderà alla scoperta di una selezione di libri e autori suggeriti dai bibliotecari e che per l’occasione troverete disponibili in biblioteca nonostante tendenzialmente siano gravati da numerose prenotazioni.

Sarà l’occasione per dare inizio alle attività della “Gaming zone”, allestita durante la pandemia, che non ha ancora dimostrato tutte le sue potenzialità.

Lo staff della Biblioteca inaugurerà anche la rassegna cinematografica “RivediAMOci con il CINEMA” che una volta ogni 15 giorni proporrà in auditorium la visione guidata dei film che compongono l’intera rassegna cinematografica

e che durerà fino a tutto maggio 2022.

Sarà anche l’occasione per lanciare una nuovo progetto, aperto a tutti coloro che vorranno parteciparvi, “L’orto nel cassetto” una serie di contenitori in cui mettere a dimora oltre che verdure e fiori i propri desideri sotto la guida dei pollici verdi che abbiamo scoperto abitare la biblioteca. Laboratori verdi per bambini green e non solo verranno organizzati nel pomeriggio nel giardino all’aperto della biblioteca.

Sabato per i bambini, domenica per tutti

Il sabato sarà dedicato ai bambini con momenti di lettura per ogni fascia d’età. L’aperitivo letterario concluderà la giornata. La domenica la biblioteca sarà aperta con tutti i servizi saranno e nel pomeriggio la musica di un concerto Jazz allieterà coloro che verranno a trovarci.

L’accesso alle iniziative sarà regolato dalle norme sanitarie vigenti nei giorni dell’evento. Tutti i dettagli dell’iniziativa nel programma reperibile al link: https://cubi.cosedafare.net/aggregatieventi/850