Il Grow di Albiate è l’unico indirizzo premiato (anche con la Stella Verde). In città riapre il locale che aveva conquistato il riconoscimento: nuova proprietà e nuovo chef

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Una sola Stella Michelin per un’intera provincia. È il bilancio piuttosto magro della Brianza nella nuova edizione della prestigiosa guida gastronomica. La selezione 2027, presentata il 12 novembre, conferma infatti un solo ristorante stellato in tutto il territorio di Monza e Brianza: il Grow Restaurant di Albiate. Nessuna new entry, semmai un’uscita di scena che fa rumore, ovvero quella del Circolino di Monza, che nella precedente edizione figurava ancora tra i locali premiati. Una vicenda che ha una spiegazione precisa: il ristorante di via Anita Garibaldi ha chiuso, ha cambiato proprietà e ha da poco riaperto con un progetto completamente diverso. E adesso si prepara a scrivere un nuovo capitolo.

Va comunque detto che il quadro regionale complessivo non è particolarmente brillante. La Lombardia passa dai 64 ristoranti stellati dell’edizione 2026 ai 58 della nuova selezione, con sei insegne in meno. Nel dettaglio, sono tre i locali che possono vantare tre Stelle, sei quelli con due riconoscimenti e 49 quelli con una Stella.

Grow, una conferma d’oro

Per il Grow Restaurant dei fratelli Matteo e Riccardo Vergine si tratta di una conferma importante, che consolida un percorso costruito attorno a una cucina profondamente legata al territorio. Il ristorante di via San Valerio ha conquistato la prima Stella Michelin nel 2024 e da allora l’ha conservata. Non solo: accanto al riconoscimento principale c’è anche la Stella Verde, assegnata per l’impegno sul fronte della sostenibilità, oltre al premio Michelin Young Chef Award attribuito a Matteo Vergine.

La filosofia dei fratelli parte dalla Brianza e dalle sue materie prime, reinterpretate con tecniche contemporanee. Selvaggina, pesce d’acqua dolce, erbe spontanee e ortaggi coltivati nell’orto del ristorante entrano in una proposta che segue la stagionalità e valorizza il rapporto con i produttori locali. Una cucina che non rincorre mode, ma prova a raccontare il territorio attraverso piatti creativi e una particolare attenzione alla sostenibilità.

Al Circolino, nuova vita

A Monza, intanto, Al Circolino ha perso la sua Stella come detto. Il locale l’aveva conquistata nel 2024, sotto la guida dello chef Lorenzo Sacchi e con il coinvolgimento di Claudio Sadler. Poi la chiusura, il cambio di proprietà e una ripartenza che ha segnato una cesura netta con il passato. La famiglia Perego, già attiva nella ristorazione con i marchi Lait A.mare, Lait Garden e Lait Monza, ha preso in mano il progetto e ha affidato la cucina ad Alessandro Perego.

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Il nuovo Al Circolino, presentato ufficialmente il 10 novembre, punta a diventare un luogo da vivere durante l’intera giornata. Si comincia alle 9.30 con la colazione e la pasticceria, per proseguire con il brunch e il pranzo. Nel tardo pomeriggio l’aperitivo, poi dalle 18.30 la cena. Il locale è aperto dal mercoledì alla domenica e può accogliere circa 80 persone, anche grazie al dehors affacciato sul Lambro.

Ma è soprattutto il menu a raccontare il cambio di passo. La tradizione lombarda non viene abbandonata: ci sono la cassoeula, proposta a 25 euro, i mondeghili, il rostin negà, la rustisciada e la cotoletta di vitello alla milanese, che costa 35 euro. Accanto a questi piatti trovano spazio sapori decisamente più internazionali, come il lobster roll (18 euro), il pastrami sandwich con Wagyu (20 euro) o il bao al vapore con maialino laccato.

Importante anche la componente di mare, che rispecchia l’esperienza della famiglia Perego con Lait A.mare: ostriche, crudité, tartare, gamberi rossi di Mazara, scampi, astice e una zuppa di pesce e crostacei che rappresenta uno dei piatti firma del locale. Non manca neppure una selezione di carni, con tagli provenienti da diverse parti del mondo.

Una proposta trasversale quindi, che punta a mettere d’accordo generazioni e gusti differenti. È questa la nuova scommessa della famiglia Perego: conservare il legame con uno dei luoghi conosciuti della città, ma renderlo più accessibile e frequentabile in momenti diversi. E, perché no, tornare un giorno nel firmamento della cucina stellata.