La Brianza protagonista a "Quattro hotel" con Bruno Barbieri

Ci sono anche due aziende agricole di Lentate sul Seveso e Concorezzo tra i concorrenti del prossimo episodio di "Quattro hotel", il programma televisivo di Sky in cui lo chef ed esperto di hotelerie Bruno Barbieri giudica di volta in volta quattro alberghi e decreta il vincitore in termini di location, qualità dei servizi, colazione e prezzo.

Quattro cascine lombarde protagoniste della puntata di stasera

Nella puntata che verrà trasmessa stasera, giovedì 29 giugno, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, le protagoniste saranno quattro cascine lombarde, che permettono ai loro visitatori di trascorrere qualche giorno in un mondo bucolico, a contatto con la natura, tra animali e prodotti a chilometri a zero.

Chi sono i concorrenti

Tra i quattro albergatori in gara ci sono anche Gianluca dell'azienda agricola La Botanica di Birago (frazione di Lentate) immersa nel Parco delle Groane, e Virginia dell'agriturismo La Camilla di Concorezzo. In gara anche Gaetano, proprietario dell’Oasi Galbusera Bianca, un borgo agricolo a La Valletta Brianza, nella Valle del Curone, e Anna, titolare della cascina La Galizia a Cuggiono, nella Valle del Ticino.

Chi vincerà?

Colleghi e avversari allo stesso tempo, i partecipanti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, insieme al severo ma anche ironico Bruno Barbieri. Una volta fatto il check in, lo chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, la camera, lo stile, la pulizia, la colazione e i servizi degli hotel. Dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Sulla base dei voti verrà stilata una prima classifica, che potrà essere confermata o rivoluzionata da Barbieri: solo alla fine, dopo il suo verdetto, si scoprirà il vincitore.