La dea bendata bacia per seconda volta in una settimana la Brianza. Dopo la vincita registrata a Biassono, ieri un fortunato giocatore si è portato a casa oltre 39mila euro.

La Brianza torna a vincere con il SuperEnalotto

In particolare nel concorso del 4 agosto, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 39.268,78 euro ciascuno.

La prima vincita è stata centrata presso l'esercizio di via Goffredo Mameli 33 a Cardano al Campo, in provincia di Varese, mentre l’altra è stata registrata nel caffè di via Milano 2 a Giussano, in Brianza.

Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 249,2 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione.