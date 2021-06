La buona notizia: Bellusco è Covid free

La buona notizia è stata data direttamente dal sindaco Mauro Colombo: Bellusco è finalmente un Comune Covid free

"Finalmente Bellusco è Covid free, finalmente possiamo tornare a sperare in un futuro sereno e produttivo - ha rimarcato il sindaco - Da oggi abbiamo 0 positivi su tutto il nostro territorio. Grazie ai vaccini, grazie a voi per la forza e la pazienza, grazie per aver rispettato le regole e per aver sopportato con tanto coraggio e tenacia questo lungo e doloroso periodo. La campagna vaccinale procede a pieno regime, a oggi i cittadini di Bellusco vaccinati con almeno una dose sono 3.071, il 48& della popolazione target".