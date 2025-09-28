La cagnolina Pollon festeggia il compleanno al bar

Torta, candelina e regali. Una festa di tutto punto quella che Ombretta Finessi di Macherio ha deciso di organizzare al «The King Coffee», locale in via Matteotti, per i quattro anni della sua adorabile cagnolina «Pollon».

Pollon festeggiata al bar

Più di una ventina le persone che hanno partecipato alla bella festa, tra vicini di casa e amici della meticcia. «E’ da un anno che abitiamo a Macherio e in molti si sono subito affezionati a Pollon – racconta Ombretta – Abbiamo sempre festeggiato il suo compleanno da sole: quest’anno ho pensato di fare qualcosa di speciale. La festa è stata molto bella e di questo devo ringraziare di cuore i titolari del bar King che mi hanno aiutata ad allestirla».

La storia di Pollon

«Ho preso Pollon che aveva due anni – ricorda Ombretta – Arriva dalla Calabria, dove è stata trovata da sola, in un campo, quando aveva solo due mesi. Non si faceva avvicinare, ma poi mi ha aiutata tanto Diego Antoniotti, educatore cinofilo che ha l’attività Cuordicane a Concorezzo. Pollon doveva solo imparare a fidarsi di me. E’ arrivata quando stavo affrontando un momento difficile della mia vita ed è stata la mia salvezza. E’ un miracolo della natura, qualsiasi cosa che le dico di fare, lei lo fa. La porto in piscina, all’asilo, in macchina, si adatta a qualsiasi situazione. Ha la sua pagina instagram, soprattutto le piace venire al King perché questo è il suo bar. Quando arrivo a casa la sera, stanca e stressata dal lavoro, lei mi trasmette tranquillità. E’ tanto empatica e sensibile e tutti la adorano».

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 23 settembre 2025.