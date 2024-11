La cagnolona Linda è una campionessa internazionale

Besana in Brianza vanta una campionessa internazionale. Si chiama Linda, una splendida, dolce, infaticabile... cagnolona.

Il trionfo a San Marino

E’ un esemplare di Pointer Inglese, tra i più eleganti cani da caccia, di otto anni (anche se ne dimostra almeno la metà) che il suo padrone, Enzo Mazza, ha addestrato giorno per giorno con dosi massicce di pazienza, tenacia ed amore. Si, perché Linda non ha un temperamento semplice. Ma, come si dice, alla fine chi la dura la vince e sabato 26 ottobre, centrando l’ultimo risultato utile al Dog Show di San Marino, si è finalmente aggiudicata il prestigioso titolo superando a pieni voti «gara» di bellezza, prova di lavoro e sfilata.

«Non nascondo che quando siamo usciti dal ring (lo spazio dentro il quale i cani sfilano davanti ai giudici, ndr) mi sono commosso...», ha ammesso Enzo.

"I giudici sono rimasti meravigliati"

Era stato il suocero, allevatore di Pointer Inglesi a Renate, a regalargli Linda, divenuta ben presto membro insostituibile della sua famiglia. E non solo.

«Grazie all’amore per lei mi sono appassionato all’addestramento», ha raccontato il besanese che negli anni ha dimostrato di avere stoffa, tanto da riuscire a formare ben tre campioni.

«Sempre cani di altre persone però...». Fino a San Marino quando è arrivato il momento della sua Linda.

«I giudici sono rimasti meravigliati dall’età, pensavano avesse quattro anni di meno - ha garantito orgoglioso - Vorrei ringraziare Federico Cazzaniga, allevatore di Linda, che me l’ha ceduta e la mia compagna Silvia Cazzaniga per il supporto tecnico e morale».