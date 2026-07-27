La Camminata di luna piena incanta e conquista 1.380 camminatori

È 1.380 il numero ufficiale che i Marciacaratesi hanno scritto nel registro presenze dell’edizione numero 15 della Camminata di luna piena lungo il Lambro a Carate Brianza.

La Camminata di luna piena incanta e conquista

Grazie a un clima perfetto per l’evento, un fiume di camminatori, per lo più di Carate Brianza, ha riempito i due percorsi, da 6 e 9 chilometri, disegnati dai volontari con partenza e arrivo in piazza Martiri delle Foibe. Percorsi nel verde illuminati da strisce a led, faretti e incantevoli giochi di luce e punteggiati dai braccialetti luminosi distribuiti ai partecipanti alla partenza.

Come sempre la camminata, omologata Fiasp, è stata per tutti un’occasione per trascorrere qualche ora tra amici unendo all’amicizia la (ri)scoperta dei sentieri della Valle del Lambro (a Realdino si esibiva la Lambeerrwalking band) e la sana attività fisica.

I tre gruppi più numerosi

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Si aggiudica il primo posto tra i gruppi più numerosi l’Avis di Carate Triuggio Tregasio, seguito dal Centro Pierino Aliverti e dal gruppo di ginnastica di Giussano “Quelli della Giò”. Alla premiazione, oltre al presidente Antonello Nobili e al suo vice, Silvio Redaelli, sono intervenuti anche gli assessori Ian Farina e Rossella Pozzi. Il presidente Nobili ha rivolto un sentito ringraziamento “a tutti i volontari che nelle varie postazioni hanno reso possibile un evento di questo livello nel massimo della sicurezza”.

Grazie all’animazione musicale curata dal dj Luca Beretta e al ricco ristoro tra ghiaccioli, fette di anguria e pane e marmellata, podisti e camminatori hanno proseguito la serata al chiaro di luna ballando e cantando fino alla mezzanotte.

(foto di Franco Grassi)