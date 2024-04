La camminata "Groane in movimento" scalda i motori. Appuntamento il 26 maggio con una passeggiata di 8 km nei boschi e un pomeriggio ricco di iniziative

Passeggiata nei boschi delle Groane

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Una passeggiata di 8 km nel verde del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e un pomeriggio ricco di iniziative, per trascorrere una giornata nella natura socializzando e facendo beneficenza. Scalda i motori la prima edizione di Groane di Movimento, camminata non competitiva in programma domenica 26 maggio e organizzata dall’associazione Limbiate che cammina nell’ambito della Giornata europea dei Parchi.

Patrocinio del Parco e tre Comuni

L’iniziativa è patrocinata, oltre che dal Parco stesso, dai Comuni di Solaro, Ceriano Laghetto e Limbiate, Ats Brianza, con il sostegno di vari sponsor. La manifestazione avrà come punto di partenza e di arrivo la sede del Parco delle Groane, la ex polveriera di Solaro, dove martedì mattina è stata presentata la camminata. La passeggiata nei boschi partirà alle 10 e si snoderà per un percorso ad anello che arriverà fino alla foppa di San Dalmazio a Cogliate, il percorso sarà scortato dalle Guardie ecologiche del Parco e dai volontari della sezione di Varedo dell'Associazione nazionale Carabinieri.

Giornata ricca di sorprese

“Abbiamo organizzato un’intera giornata ricca di sorprese – ha spiegato Claudio Ceschini, assessore alla Mobilità del Comune di Limbiate e referente di Limbiate che cammina – alla camminata possono partecipare tutti, anche accompagnati dai loro animali domestici, poi, dopo una bella risottata tutti assieme, nel pomeriggio avremo animazioni per grandi e piccini e ci sarà la possibilità di una visita nell’ex polveriera accompagnati dalle Gev del Parco”

Per i partecipanti sono già stata stampate mille magliette e mille sacche di colore arancione, a breve apriranno le iscrizioni. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Parco, un grande valore

“Sul nostro territorio abbiamo un grande valore come il nostro Parco che deve essere vissuto dalle persone anche con iniziative importanti come questa che promuovono la salute e l’aggregazione” ha aggiunto la sindaca di Solaro, Nilde Moretti. Anche Roberto Crippa, primo cittadino di Ceriano Laghetto ha evidenziato il valore della manifestazione: “Le nostre Groane offrono un grande potenziale e spero che la manifestazione sia un grande successo da riproporre nei prossimi anni”.

L'impegno delle guardie ecologiche

Agata Dalò, vicesindaca di Limbiate e guardia ecologica del Parco da vent’anni ha ricordato il prezioso lavoro dei volontari, specializzati anche in interventi per incendio boschivo, ed elogiato il valore dell’iniziativa del 26 maggio. “Più vengono presidiati i punti dismessi del Parco e meno li lasciamo alla delinquenza” ha ricordato.

Il sostegno di Ats e Parco Groane