La campagna elettorale più social di sempre raccontata dagli admin di «Sei di Villasanta se...»

Cosa potrebbe mai unire il 54enne Andrea Zorloni, ingegnere informatico (ed ex assessore durante la Giunta di centrodestra guidata da Emilio Merlo) e il meteorologo di fama nazionale Flavio Galbiati, 60 anni? La domanda incuriosisce, la risposta è semplice: la passione nel gestire una comunità "fantasma" o meglio virtuale che nel corso degli anni è cresciuta sempre più nella ragnatela di Facebook a tal punto da diventare un punto di riferimento per tutta Villasanta e non solo.

Una presenza "invisibile", un regno virtuale

Zorloni e Galbiati (il primo dal 2014, subito dopo aver concluso l’esperienza di assessore in Comune, mentre il secondo dal 2016) gestiscono la pagina Facebook «Sei di Villasanta se...». Ufficialmente gli amministratori del gruppo che vanta quasi 11.500 utenti sono ben 5 (con loro ci sarebbero anche Enea Cazzaniga, Cristina Marzagalli e Samuele Sardi) ma in realtà Zorloni e Galbiati sono quelli più attivi che portano avanti questo compito con tenacia e passione. Qualcuno sostiene che dopo il sindaco Luca Ornago, il comandante di stazione maresciallo dei carabinieri Alfredo Paludi e il parroco don Massimo Zappa, arrivino loro a livello di importanza.

La loro presenza è invisibile, eppure «regnano» su un «paese virtuale» di oltre 11mila utenti. Un lavoro silenzioso e certosino e, come sempre, non immune a critiche. La pubblicazione, e quindi l’approvazione, dei post sulla bacheca (compresi gli articoli che parlano della vita di Villasanta pubblicati dal nostro sito www.primamonza.it) passano dalle loro dita. Vista l’imminente campagna elettorale per le elezioni amministrative, che si preannuncia più incandescente e più «social» di sempre (e che vede contrapposti Lorenzo Galli, Gaia Carretta e Gianbattista Pini), li abbiamo intervistati per capire come riescono a gestire la loro vita privata e, al contempo, un gruppo di internauti pronti a confrontare le loro idee su tantissimi argomenti.

In che cosa consiste il vostro ruolo?

Il nostro ruolo consiste nel gestire il gruppo Facebook “Sei di Villasanta se....” che conta, ad oggi, oltre 11mila iscritti. Abbiamo redatto un Regolamento che ci guida nell’amministrare e che è visibile a tutti. Gli amministratori accettano le richieste di iscrizione, intervengono se nei post o nei commenti compaiono diffamazioni, termini irrispettosi e in casi estremi o di ripetute violazioni eliminano l’iscritto. Purtroppo la maleducazione sul web e in particolar modo su Social è diventata un problema anche se diciamo che la nostra comunità virtuale è abbastanza tranquilla.

Quindi il vostro è un lavoro a tempo pieno?

Fare l’Amministratore è volontariato, non siamo remunerati da nessuno e non otteniamo nessun privilegio di notorietà, anzi. Diciamo che è un compito che richiede attenzione e impegno ogni giorno. Abbiamo scelto di farlo per passione e per contribuire a renderci utili per la comunità.

Quali regole vi siete dati per gestire la campagna elettorale?

Inutile negarlo, la campagna elettorale si preannuncia molto frizzante, ma per il momento non abbiamo avuto grossi problemi. Ritenendo che sia un servizio gradito e utile ai villasantesi, in periodo di elezioni comunali verrà approvato un post al giorno pubblicato dalle pagine ufficiali degli schieramenti che si presentano per le elezioni del sindaco. Non verranno pubblicati rilanci e post di carattere politico non ufficiali. I post dei giornali non a carattere locale o di partito verranno pubblicati al di fuori della limitazione di un post al giorno.

Qualcuno vi accusa di avere tanto potere discrezionale. Cosa rispondete?

In realtà non ci sono censure dettate da scelte personali ma solo dal regolamento. Per esempio, rispetto ad altri gruppi, abbiamo vietato la pubblicità. Ci piacerebbe fare un ragionamento più approfondito, nei prossimi mesi, su questo aspetto per capire se c’è la possibilità di introdurre la possibilità di sponsorizzare eventi organizzati a Villasanta. Ma ci dobbiamo ancora lavorare. Cerchiamo di mantenere il gruppo un’oasi accogliente per tutti gli iscritti.

Tutti i post passano al vostro vaglio?