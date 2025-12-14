Un varedese su tre non ha il medico di base fisso. E’ uno dei dati più alti della provincia di Monza e della Brianza.

La carenza di medici fissi è cronica, «scoperto» un varedese su tre

Durante un incontro organizzato un mese fa a Seveso con Asst Brianza era stato comunicato qualche dato relativo alla situazione nei Comuni della zona e in merito a Varedo (che conta circa 12mila abitanti) si era parlato di 4.300 assistiti scoperti e che quindi devono deve rivolgersi all’Ambulatorio medico temporaneo (Amt) di via San Giuseppe dove sono presenti dei medici di Medicina generale a rotazione.

Un disagio che ha tenuto banco ancora una volta nell’ultima seduta di Consiglio comunale, con Mauro Zaina (SìAmo Varedo) che ha contestato «l’inattività dell’Amministrazione nel cercare di risolvere questo problema».

«Da quattro anni in ogni bilancio di previsione facciamo degli emendamenti in cui chiediamo che il Comune investa dei soldi per attrezzare degli ambulatori da rendere disponibili ai medici di base a un affitto calmierato, in modo da invogliarli a scegliere Varedo piuttosto che altri Comuni. Il nostro compito è dare ai cittadini delle possibilità in più e quello della salute è un grosso problema che si trascina da anni», ha ricordato Zaina.

Secondo il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Matteo Figini «il Comune può solo sollecitare l’autorità sanitaria a provvedere ed esser più zelante e tempestiva. E di questo sono pieni i verbali delle riunioni preposte dove il sottoscritto non manca mai di evidenziare questa criticità ormai cronica».

Poi la critica alla minoranza: «Quando la sterile opposizione consiliare che ci è capitata in questo mandato imparerà a studiare di più ruoli e competenze e a non cavalcare temi di una demagogia sociale così spicciola e inefficiente forse ne beneficerà anche a livello di consenso».

Varedo è stato il primo comune ad avere l’Amt nel 2021 «ed è un servizio che rimarrà e per il quale il sottoscritto ha lottato su tutti i tavoli possibili», ha specificato il vicesindaco.

Per Figini le proposte dei gruppi d’opposizione non sono sostenibili: «Quando governeranno loro Varedo e decideranno di destinare risorse per spese di funzionamento obbligatorie per l’ente a spese non obbligatorie quali dei locali a disposizione dei medici, sappiano anche spiegarci quali servizi intenderanno tagliare o quali tasse aumentare- ha continuato – Perché fare proposte “da mercato” senza spiegare tempi e metodi non è né professionale né serio nei confronti dei cittadini».