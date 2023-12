La "Carnatese" piange lo storico presidente, tifoso della Juve e grande volontario

Ha dedicato la propria vita al calcio, sia sul campo che fuori, e al volontariato, lasciando il ricordo di un uomo per bene, distinto e di grande abnegazione che tanto ha fatto per il prossimo. Si è spento all’età di 84 anni Guido Valtolina, storico presidente della "Carnatese" nonché volontario dell’associazione "Vivere aiutando a vivere" di Usmate Velate e membro di lunga data dello "Juventus Club".

La "Carnatese" piange lo storico presidente

Il pallone è stato un grande filo rosso della sua esistenza. Da sempre legatissimo al suo paese, aveva infatti trasformato la sua passione per lo sport in una missione al servizio della sua comunità. Fu tra i principali artefici della società sportiva cittadina, della quale assunse poi la carica di presidente tra gli anni ‘70 e la fine del decennio successivo.

"Vide nascere la “Carnatese” e fu tra i principali protagonisti della sua crescita a favore di tanti ragazzi del paese che sicuramente devono tanto a Guido - il ricordo del presidente Paolo Sarti - Io stesso gli sono riconoscente, perché fu proprio lui a coinvolgermi nelle attività e a darmi la possibilità di cominciare ad allenare qui. E’ stato forse il presidente più longevo della nostra storia, sotto il cui mandato venne anche inaugurato il campo sportivo. C’è grande rammarico per la sua scomparsa: lascia sicuramente un grande vuoto nella società e in generale nella comunità di Carnate, a cui ha fatto del gran bene".

Il tifo e il volontariato

E poi il tifo, quello sano, sincero e profondo, per la Juventus, a cui era abbonato insieme al figlio Fabrizio dal 1987. L’amore per la Vecchia Signora lo ha portato sui campi di tutta Europa e lo ha accompagnato fino all’ultimo istante. Letteralmente, visto che il suo cuore ha cessato di battere venerdì sera, proprio durante la partita dei bianconeri. Impossibile poi non citare l’impegno nel volontariato, che ha preso forma nell’associazione "Vivere aiutando a vivere", sempre a Usmate. Entrato nel 1997 a far parte del gruppo, è rimasto per oltre 20 anni al servizio della comunità.

Oggi i funerali

I funerali di Valtolina saranno celebrati nella mattinata di oggi, martedì 5 dicembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Carnate, dove la comunità intera avrà la possibilità di porgergli l'ultimo saluto.

LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 5 DICEMBRE