La casa degli anziani riapre dopo due anni

Una ripartenza per ricominciare da dove tutto si era interrotto, prima della pandemia, con uno spirito e forze nuove.

Riapertura con la cooperativa al fianco del comitato

"San Gerolamo" di Vimercate pieno oggi pomeriggio, venerdì 16 dicembre, per il taglio del nastro del centro civico comunale per anziani. Struttura che, come detto, ha riaperto dopo più di due anni di stop anche grazie al nuovo progetto messo in campo dall’Amministrazione comunale, che ha affiancato allo storico comitato dei pensionati una cooperativa che si occuperà della parte operativa e farà da supporto.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

L'assessore: "Si riparte con tanti progetti e tanti sogni"

"E’ bello che questo spazio riapra e lo faccia con questo entusiasmo - ha sottolineato l’assessore alla Cura delle persone, Mariateresa Foà, presente alla cerimonia insieme al sindaco di Vimercate Francesco Cereda e ai colleghi di Giunta Elena Lah e Riccardo Corti - Grazie agli uffici comunali che hanno reso possibile tutto ciò; grazie alla cooperativa e grazie soprattutto ai frequentatori e ai pilastri del San Gerolamo che hanno consentito che questa struttura riaprisse con tanti progetti e tanti sogni».

Il sindaco": Riaprire era una nostra priorità"

«Riaprire il San Gerolamo era una priorità della nostra Amministrazione - ha sottolineato il primo cittadino Cereda rivolgendosi ai presenti - Il Comune ha mantenuto la promessa e ha fatto la sua parte, ma siete voi soci (già 300 quelli iscritti, ndr) che tenete vivo questo spazio".

Il video con le parole del sindaco

La soddisfazione del comitato di gestione

Grande soddisfazione per conto del comitato di gestione è stata espressa da Enzo Boccafoli.

"In questi anni tante persone mi chiedevano quando avrebbe riaperto il “San Gerolamo” - ha detto - Mi spiaceva non poter dare loro una risposta. Oggi quindi è un bel giorno per tanti. Come tanti sono gli iscritti, con l’auspicio che molti di loro diventino anche volontari attivi dando una mano concreta. Alcune iniziative sono già ripartite e altre sono in programma».

A cominciare dalla festa per l’ultimo dell’anno.

Il ricordo del presidente che non c'è più

E un pensiero non poteva non andare a Gianmaria Brambilla, storico presidente del "San Gerolamo", scomparso un paio di settimana fa.

"Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per questo posto" , ha aggiunto Boccafoli, le cui parole sono state coperte dagli applausi dei presenti.

La benedizione

Infine, la benedizione del parroco, don Mirko Bellora.

"Sono strafelice di passare qui e vedere una realtà così bella - ha detto il sacerdote - In questi 13 anni di mia presenza a Vimercate ho ricordi bellissimi di incontri fatti in questo luogo. Ricordatevi che la gentilezza è la cosa più importante per vivere un vero Natale".

Il video con le parole di don Mirko

Stanziati anche 4mila euro per gli arredi

Il rinnovato Centro "San Gerolamo" può contare anche su nuovi arredi: 4mila euro stanziati dal Comune che derivano dal fondo patrimoniale denominato "Fondo Città di Vimercate" presso Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus destinato a finanziare iniziative progettuali promosse dalle associazioni no profit che operano sul territorio.