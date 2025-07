La Casa delle Donne per Gaza: "Non rimarremo in silenzio mentre la gente viene sterminata"

Appello alla pace

Domenica il flash mob: "Facciamo rumore con fischietti, pentole campanelli e campane. Che ci sentano fino a Gaza, perché sappiano di non essere soli". Sostegno a Emergency.

La Casa delle Donne di Desio per Gaza. Domenica sera un'altra iniziativa in piazza Conciliazione con l'invito a fare rumore. Un flash mob come in tante altre città italiane.

La Casa delle Donne di Desio a sostegno di Emergency

Due le serate organizzate dalla Casa delle Donne di Desio a sostegno di Emergency impegnata in prima linea a Gaza. La prima nell'ambito di Desio Summer Festival, i mercoledì sera in piazza, la Casa delle Donne era presente con un gazebo e, insieme al gruppo Abbracciebaci, ha distribuito e letto poesie di pace, in cambio di un'offerta per Emergency. Molte persone si sono fermate al gazebo per lasciare un contributo e per condividere preoccupazione e sdegno per quello che sta accadendo a Gaza.

Presente alla fiaccolata per la pace

La Casa delle Donne ha anche partecipato alla fiaccolata per la pace da Muggiò a Nova Milanese organizzata dall'Anpi, sottolineando e denunciando in particolare le condizioni delle donne a Gaza. Nella sede dell'associazione in via Lampugnani è stata poi organizzata un'anguriata per Gaza, sempre a sostegno di Emergency. L'anguria "è diventata simbolo silenzioso di resistenza e speranza per il popolo palestinese - il messaggio arrivato dalla Casa delle Donne - I suoi colori, rosso, verde, bianco e nero, richiamano quelli della bandiera palestinese, spesso censurata nei territori occupati. Per questo si è trasformata in un simbolo potente, pacifico e immediatamente riconoscibile. E' stata una bella serata di incontro e condivisione". Le diverse iniziative hanno permesso di raccogliere 900 euro, che sono stati devoluti a Emergency.

Domenica il flash mob in piazza Conciliazione

Domenica sera, 27 luglio, l'iniziativa alle 22. "Non rimarremo in silenzio mentre la gente di Gaza viene sterminata" è l'appello che lancia l'appuntamento che si terrà in piazza Conciliazione. "Facciamo rumore con fischietti, pentole campanelli e campane. Che ci sentano fino a Gaza, perché sappiano di non essere soli".