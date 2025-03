La chiesa di Robbiano diventa pinacoteca e ospita due grandi tele dell’artista Alessandro Savelli.

La chiesa di Robbiano diventa una pinacoteca

Un grande evento culturale promosso e curato dal Circolo culturale Don Beretta che si lega al periodo pre pasquale e anche al Giubileo.

I due dipinti, la «Crocifissione» e «Deposizione» sono esposte da domenica 9 marzo e potranno essere ammirate dai giussanesi e non solo per tutto il periodo quaresimale, fino al 21 aprile.

Le tele, nei giorni scorsi, sono state collocate con un suggestivo allestimento al centro delle due navate della chiesa dei santi Quirico e Giulitta, quasi un tutt'uno con gli altari della Madonna e del Sacro Cuore.

Da ammirare come splendide opere d’arte ed al tempo stesso parte di un percorso di raccoglimento e di riflessione, che può far tappa anche alla «Porta Santa» posta accanto all’altare maggiore, segno dell’anno giubilare.

L’iniziativa, dal titolo «L’umanità del Sacro» è promossa dal Circolo Culturale don Rinaldo Beretta in collaborazione con la Comunità San Paolo, la Parrocchia e la Cooperativa di Robbiano, ed ha il patrocinio della Città di Giussano.

Ad accompagnare la mostra ci sarà anche una pubblicazione all’interno della quale trovano spazio oltre alle immagini delle opere, alcuni studi e bozzetti di grande interesse.

Lo stampato è impreziosito inoltre da testi poetici di Corrado Bagnoli, in dialogo con le immagini ed al tempo stesso autonoma porta d’ingresso al mistero della redenzione.

Il pittore Alessandro Savelli, che vive e lavora a Desio, all’interno della sua vasta produzione artistica, negli anni si è misurato anche con i principali temi e misteri della religione cristiana. Opere di particolare originalità, in linea con la sensibilità degli artisti contemporanei, definita dal critico Martina Corgnati, uno dei vertici dell’arte religiosa del nostro tempo.

(nelle foto alcuni dei membri del Circolo culturale con il parroco e l'artista Savelli, dopo l'allestimento delle due opere posizionate in chiesa a Robbiano)

Un regalo per tutta la città

Un vero «regalo» dunque per tutta la città, poter ammirare queste importanti opere.

«Il periodo liturgico della Quaresima ci è parso occasione propizia per offrire alla Comunità giussanese la possibilità di conoscere e gustare la bellezza delle rappresentazioni su tela di due soggetti emblematici della religione cristiana» ha spiegato a nome del Circolo don Beretta, Flavio Galbiati.

Don Giuseppe Corbari, vicario di Robbiano, ha poi evidenziato nel testo pubblicato come nell’opera «Deposizione», «Savelli introduce lo spettatore in un momento di intimità e coinvolgimento umano, dove il corpo di Cristo, ormai privo di vita, viene accolto con amore e cura».

La presentazione delle opere si svolgerà ufficialmente domenica 23 marzo alle 16, nella stessa chiesa di Robbiano, e sarà l’occasione per mettere in evidenza le prospettive liturgiche e le suggestioni artistiche, anche attraverso le letture poetiche di Corrado Bagnoli.

Nel corso della presentazione, poi, Flavio Galbiati dialogherà con l’artista Savelli e don Giuseppe Corbari approfondirà l’interpretazione dei quadri attraverso i riferimenti biblici. L’evento rappresenterà un importante momento culturale aperto a tutta la comunità.