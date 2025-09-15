La chiesa Sant’Antonino festeggia cento anni. Molto partecipata la Messa presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini

Cento anni dalla consacrazione della chiesa

Cent’anni fa la chiesa parrocchiale di Sant’Antonino a Nova Milanese raggiungeva lo splendore odierno con il termine dei lavori di ampliamento iniziati nel 1921 e la realizzazione degli affreschi del pittore Luigi Morgari, che oggi danno all’edificio un’aria solenne e leggera allo stesso tempo.

La celebrazione

Sabato, per celebrare al meglio il ricordo della nuova consacrazione dell’allora vescovo di Lodi monsignor Ludovico Antomelli, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini ha presieduto la Messa. Sul sagrato è stato accolto dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale con il sindaco Fabrizio Pagani:

«Questa chiesa occupa un posto speciale nell’affetto dei novesi per la loro città. Questo edificio è stato amato e frequentato negli ultimi cento anni, questa celebrazione è fortemente sentita».

Il “capolavoro di Nova”

All’inizio della celebrazione solenne, a cui hanno partecipato fra gli altri anche don Lino Marchesi, 91 anni, e Silvio Vismara, il nipote del parroco don Carlo Mezzera che volle l’ampliamento della chiesa, il parroco don Luigi Caimi si è rivolto così ai fedeli:

«Questo è il capolavoro di Nova. Noi abbiamo un legame particolare con questa chiesa e con l’Arcivescovo. Quando si costruisce una chiesa si pensa al passato, alla tradizione, ma anche al presente e al futuro, alle nuove generazioni. Ognuno ha un posto importante nella nostra chiesa».

Le parole dell’arcivescovo

Innumerevoli le realtà cittadine presenti: Avis, Aido, Alpini, Cascina Triestina, Croce Rossa e molte altre, a loro e a tutti i novesi l’Arcivescovo Delpini si è rivolto nella sua omelia: