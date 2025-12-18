La città celebra i suoi benemeriti

Sala Cleopatra come da tradizione gremita.

La cerimonia a Palazzo Trotti

Erano tanti i cittadini che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 dicembre, hanno preso parte, a Palazzo Trotti, sede del Municipio di Vimercate, alla tradizionale cerimonia di consegna delle benemerenze civiche.

La Giunta ha individuato 10 nomi, a cui si aggiungono riconoscimenti speciali. A consegnare i premi il sindaco Francesco Cereda, affiancato dai suoi assessori.

Il discorso del sindaco

Premio all’autrice del disegno di Natale

Come da tradizione la cerimonia si è aperta con la premiazione dell’autrice del disegno scelto dal sindaco, tra i tanti arrivati in Municipio, che in questi giorni sarà riprodotto sul biglietto di auguri istituzionali. La scelta è caduta sull’opera di Gaia Colleoni.

I riconoscimenti alle attività storiche

Poi la consegna dei riconoscimenti alle attività storiche della città: gastronomia «La Tradizione» (90 anni), «Assi Abbigliamento» (80 anni), «Mgr Laboratorio artigiano» (50 anni), «Panificio Alba» (40 anni).

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Le menzioni speciali

A seguire due menzioni speciali: a «Ruginelloween», la manifestazione organizzata in occasione di Halloween dall’associazione «Amici di Ruginello»; e il «Pedibus di Oreno» per il lavoro quotidiano di accompagnamento dei bimbi a scuola.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Le dieci benemerenze, due alla memoria

Infine, il momento più atteso, con le dieci benemerenze.

Innanzitutto due riconoscimenti alla memoria: Giancarlo Stucchi, ex dirigente dell’ospedale cittadino ed ex presidente delle Farmacie comunali, protagonista anche di tante opere di volontariato; e a Valerio Canzian, presidente dell’associazione “Psiche e società”.

Due le donne premiate: Aurora Trassini Sala, storica volontaria della “San Vincenzo”, e suor Orsolina Tomasini, da oltre sessant’anni nel mondo della scuola e della catechesi. Per il volontariato spicca anche Angelo Mauri, vicepresidente del Gruppo Familiari Corte Crivelli. Riconoscimento anche al giovane imprenditore Simone Secchi, ceo e co-fondatore di Planter e tra i protagonisti della classifica «Forbes Italia Under 30» per il 2025. Stesso discorso per Mattia Carzaniga, da alcuni anni intervistatore delle icone del cinema sui red carpet dei Festival più importanti.

Spicca anche il nome di Enrico Brambilla, sindaco del centrosinistra per due mandati (dal 1997 al 2006), attuale segretario generale di Apa Confartigianato Monza e Brianza, con un ruolo anche nell’organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella rosa anche l’ex calciatore professionista di Vimercate, Massimo Brambilla, ora allenatore della Juventus Next Gen. A causa di impegni non è potuto essere presente alla cerimonia di mercoledì, perciò il riconoscimento gli è stato consegnato nella mattinata di sabato dal sindaco Francesco Cereda e dalla vice Mariasole Mascia. Benemerenza più che merita anche per la Polisportiva Ausonia di Oreno, che taglia il traguardo dei 75 anni.

GUARDA LA GALLERY (13 foto) ← →

Le menzioni speciali

Alle benemerenze ufficiali si aggiungono due menzioni speciali: a «Ruginelloween», la manifestazione organizzata in occasione di Halloween dall’associazione «Amici di Ruginello»; e il «Pedibus di Oreno» per il lavoro quotidiano di accompagnamento dei bimbi a scuola.