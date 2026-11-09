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Vimercate ha finalmente il suo Teatro civico. Un evento atteso da tempo, celebrato in pompa magna… con tanto di parata.

L’auditorium delle scuole trasformato nel Teatro della città

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 7 novembre, la cerimonia di inaugurazione del rinnovato auditorium del centro scolastico Omnicomprensivo di via Adda, a Vimercate, preso in gestione dal Comune e trasformato in quel teatro che alla città mancava.

Comune, Provincia, Fondazione Cariplo e ArteVox

Un progetto diventato realtà grazie all’accordo tra Provincia di Monza e Brianza, proprietaria del complesso scolastico, e il Comune che ne ha preso in carico la gestione. Grazie ai fondi ottenuti con un bando di Fondazione Cariplo e al progetto di gestione artistica di ArteVox.

La parata per le vie della città

E proprio a voler sancire il rapporto diretto del teatro con la città, la festa ha avuto inizio con la parata partita dal Municipio e accompagnata dal Civico corpo musicale e dai trampolieri del Teatro dell’Aleph. Ad aprire il corteo il consigliere e vicepresidente della Provincia Claudio Rebosio e Marta Galli, responsabile di ArteVox. Un serpentone suggestivo ha percorso via Cavour, il ponte di San Rocco e da via Burago ha raggiunto il nuovo teatro. Ad attendere il corteo il sindaco Francesco Cereda con la sua Giunta. Poi, il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale del teatro alla città.

Il vicepresidente Rebosio: “Forte volontà della Provincia”

Il vicepresidente della Provincia Rebosio ha ripercorso quanto fatto per la consegna degli spazi al Comune, sottolineando la forte volontà dell’amministrazione provinciale di riqualificare l’auditorium. Al sindaco Cereda il compito di consegnarlo alla città.

Il sindaco: “I cittadini facciano proprio questo spazio”

“Benvenuti al nuovo Teatro civico di Vimercate – ha esordito il primo cittadino dal palco – Non capita tutti i giorni di inaugurare un teatro. Un progetto costruito nel tempo e reso possibile anche grazie al finanziamento di Cariplo. Grazie alla provincia di Monza e Brianza per la disponibilità che ha dimostrato nella cogestione di uno spazio che prima era solo delle scuole. Grazie ad ArteVox che si è occupata dal progetto culturale e ora della gestione. E’ un momento importante, perché il teatro è fatto dalle persone, dagli spettatori. Chiedo ai cittadini di Vimercate che lo facciano proprio. Ma questo spazio non è solo un teatro: al mattino è al servizio delle scuole, al pomeriggio è sede dell’Università del Tempo libero”.

Matta Galli di ArteVox: “Non si è mai visto aprire un teatro in questo periodo”

“Portiamo a compimento un progetto che non era previsto e che non era scontato – ha aggiunto Marta Galli per ArteVox – Una sfida enorme con un obiettivo straordinario, perché non si è mai visto che in un periodo come questo si apra un teatro”.

Sabato e domenica i primi spettacoli

Dopo i discorsi e il brindisi, spazio agli attori. In serata era previsto infatti il primo spettacolo della stagione di prosa che, con «Poveri Cristi» di Ascanio Celestini, ha fatto registrare il tutto esaurito. Ottimo successo anche domenica con il primo evento, “Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano”, della Compagnia La Luna nel Letto, della rassegna per bambini “Ogni favola è un gioco”.

La cerimonia