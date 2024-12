Un «imprenditore emerito» tra i commercianti della città. Questo il titolo che Confcommercio Vimercate ha conferito, per la prima volta, giovedì scorso al socio e consigliere Paolo Perego, storico artigiano e titolare del negozio di articoli per la casa, lattoneria e idraulica, di piazza Castellana, più volte premiato per la professionalità.

La città ha il suo «imprenditore emerito»

Riconoscimento consegnato direttamente in negozio dai vertici di Confcommercio rappresentati da Alessandro Barbone e Marco Poppi.

Classe 1940, vimercatese doc, ultimo di 12 fratelli, Perego ha incominciato a lavorare da giovanissimo come lattoniere (mestiere imparato dal padre Pasquale), specializzandosi nella costruzione e installazione di grondaie e canali. In questo ambito si è adoperato anche per la chiesa di Santo Stefano, l’oratorio di Sant’Antonio, il Santuario della Beata Vergine del Rosario e Palazzo Trotti, sede del Municipio.

Da 50 anni esatti (era il 1974) è titolare dell’impresa che dal 2001 ha visto affiancarsi anche i figli Stefano e Daniele e ora anche il nipote Simone. L’84enne è stato per ben mezzo secolo, dal 1964 al 2014, presidente di quella che all’epoca era l’«Associazione Artigiani» di Vimercate.