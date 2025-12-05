La città ha scelto i suoi benemeriti

C’è la storica volontaria della “San Vincenzo”, la suora che si occupa dei giovani, la colonna del volontariato, il giornalista e conduttore protagonista sui red carpet, il giovane imprenditore, l’ex sindaco a lungo protagonista della vita amministrativa e non solo, l’ex calciatore professionista ora allenatore alla Juventus e la società sportiva che taglia un traguardo importante. E ancora i compianti ex presidente delle Farmacie comunali ed ex guida di un’associazione che si occupa di salute mentale.

La scelta della Giunta

Questa la ricca rosa di nomi a cui la Giunta comunale di Vimercate, guidata dal sindaco Francesco Cereda, ha scelto di conferire le benemerenze civiche 2025.

Mercoledì 17 la cerimonia

Riconoscimenti che saranno consegnati, come da tradizione, nella sala Cleopatra di Palazzo Trotti in occasione della cerimonia che si terrà mercoledì 17 dicembre, alle 18.

Ecco chi sono i benemeriti

Due le donne premiate. Innanzitutto Aurora Trassini Sala, storica volontaria della “San Vincenzo”. E poi suor Orsolina Tomasini, del convento delle Canossiane, da sempre impegnata nel mondo della scuola e della catechesi, accanto ai giovani.

Per il mondo del volontariato spicca anche Angelo Mauri, per la sua opera in campo del volontariato e come socio fondatore e vicepresidente del Gruppo Familiari Corte Crivelli. Più che meritato anche il riconoscimento al giovane imprenditore Simone Secchi, ceo e co-fondatore di “Planter” e tra i protagonisti della classifica “Forbes Italia Under 30” per il 2025. Stesso discorso per Mattia Carzaniga, da alcuni anni intervistatore delle icone del cinema sui red carpet dei Festival più importanti, Venezia compresa.

Spicca anche il nome di Enrico Brambilla, amministratore comunale di lunga, data, sindaco del centrosinistra per due mandati (dal 1997 al 2006) e attuale segretario generale di Apa Confartigianato Monza e Brianza; senza dimenticare il contributo alla realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Nella rosa anche l’ex calciatore professionista di Vimercate, Massimo Brambilla, con un passato anche al Monza, ora allenatore alla guida della Juventus Next Gen, che solo qualche settimana fa ha provato il brivido di sedersi, per una partita, sulla panchina della prima squadra. Benemerenza più che merita anche per la “Polisportiva Ausonia” di Oreno, che ha tagliato il traguardo dei 75 anni di vita.

Due benemerenze alla memoria

Due i riconoscimenti alla memoria: Giancarlo Stucchi, ex dirigente dell’ospedale cittadino ed ex presidente delle Farmacie comunali, scomparso nel 2023; e a Valerio Canzian, presidente dell’associazione “Psiche e società”, morto nel 2022.

Menzioni speciali

Alle benemerenze ufficiali si aggiungono poi due menzioni speciali: a “Ruginelloween“, la manifestazione organizzata in occasione di Halloween dall’associazione “Amici di Ruginello” che ogni anno, a fine ottobre, porta nella frazione migliaia di persone; e il “Pedibus di Oreno” per il preziosissimo lavoro quotidiano di accompagnamento dei bimbi a scuola.

Riconoscimenti alle attività storiche

Infine, i tradizionali riconoscimenti alle attività storiche della città, che quest’anno vanno a gastronomia “La Tradizione” (90 anni), “Assi Abbigliamento” (80 anni), “Mgr Laboratorio artigiano” (50 anni), “Panificio Alba” (40 anni).