La Città mette mostra i suoi luoghi simbolo per le “Giornate di primavera” del Fai

Il primo fine settimana di primavera porta con sé, anche a Vimercate, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di arte e cultura: sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le “Giornate FAI di Primavera”, giunte alla loro 34a edizione.

Due luoghi simbolici di Vimercate

Dal 1993, grazie all’impegno di migliaia di volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutta Italia, centinaia di luoghi d’arte, storia e natura aprono le proprie porte a contributo libero, invitando i cittadini a riscoprire il patrimonio che li circonda.

Quest’anno Vimercate partecipa con due luoghi simbolici: “Palazzo Trotti” e il “Giardino di Villa Sottocasa”.

Palazzo Trotti

Palazzo Trotti, che si affaccia su piazza Unità d’Italia, è uno dei più preziosi esempi di dimora nobiliare barocca della Lombardia settecentesca. Eretto sull’impianto di un precedente edificio costruito tra il XV e l’inizio del XVII secolo, acquisì le forme attuali grazie al conte Giovanni Battista Secco Borella e a suo figlio Francesco, feudatari di Vimercate. Il nome deriva invece dalla famiglia degli ultimi proprietari: nel 1739 l’unica erede, Giulia Secco Borella, sposò Gianbattista Trotti. Gli interni conservano splendidi cicli di affreschi

rococò con soggetti mitologici e amorosi, distribuiti in sale che portano i nomi di Cleopatra, Ercole, Semiramide, Bacco e dell’Olimpo. Ceduto nel 1862 all’Amministrazione Comunale, è oggi la sede del Municipio di Vimercate.

Il Giardino di Villa Sottocasa

A poca distanza, immerso nel verde, si trova il “Giardino di Villa Sottocasa”. La villa fu riedificata nella seconda metà del Settecento sulle tracce di una precedente residenza nobiliare, e presenta — come la coeva Villa Reale di Monza — forme neoclassiche e una caratteristica pianta a U aperta verso la città. Il giardino si presentava originariamente come un tipico impianto all’italiana, rigorosamente geometrico, e

venne poi riallestito nell’Ottocento secondo lo stile romantico “all’inglese”: alberi di alto fusto, radure, colline artificiali e sentieri sinuosi davano l’impressione di passeggiare in un bosco, creando un’atmosfera suggestiva, arricchita da elementi architettonici come una grotta artificiale e una Coffee House. Acquistato dal Comune di Vimercate nel 2001 e rimasto a lungo chiuso al pubblico, il giardino è stato restituito alla comunità nel 2024 grazie a un progetto di riqualificazione finanziato dal PNRR. Oggi è una preziosa oasi naturalistica, ricca di specie botaniche rare.

Non serve la prenotazione

Per visitare non è necessaria la prenotazione. Gli orari di apertura sono i seguenti sia per sabato 21 che per domenica 22: dalle 10 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30). Per Palazzo Trotti l’ingresso è da piazza Unità d’Italia 1/B, per il Giardino di Villa Sottocasa da via Vittorio

Emanuele II, 53