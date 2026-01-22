La città per la prima volta nella classifica dei Comuni Ricicloni

Cesano Maderno entra per la prima volta nella classifica dei Comuni Ricicloni di Legambiente Lombardia, il riconoscimento che premia i territori più virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani.

Il riconoscimento è certificato dai dati: nel 2024 il rifiuto secco indifferenziato è sceso da 82 a 75 kg per abitante all’anno, mentre la raccolta differenziata è cresciuta dall’80,4 per cento all’82,5 per cento. Soddisfatto il sindaco Gianpiero Bocca, che oggi ha partecipato alla premiazione, ospitata a Bergamo, dei Comuni lombardi ricompresi nella classifica di Legambiente:

“Ringrazio i cittadini cesanesi per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’ambiente e per il crescente impegno nella raccolta differenziata. Grazie al senso di responsabilità della nostra comunità, Cesano Maderno oggi fa parte dei 597 Comuni lombardi che superano l’obiettivo dell’80 per cento di raccolta differenziata, raggiungendo inoltre un traguardo particolarmente significativo: tra i Comuni premiati, siamo di gran lunga quello con il più alto numero di abitanti. Questo risultato conferisce al riconoscimento un valore ancora maggiore, considerato l’elevato livello di complessità gestionale di una città di grandi dimensioni. I comportamenti virtuosi della grande maggioranza dei cittadini fanno da contraltare a quelli di chi ancora non effettua correttamente la raccolta differenziata o si rende responsabile di comportamenti che arrecano danno all’ambiente e alla collettività. Per l’Amministrazione comunale, la riduzione dei rifiuti e il loro corretto conferimento rappresentano una priorità strategica, strettamente legata alla diffusione di una cultura del rispetto dell’ambiente e del bene comune. L’obiettivo è continuare a migliorare, attraverso un presidio costante del territorio, investendo in campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, in collaborazione con Gelsia Ambiente, e affiancando a queste azioni attività di prevenzione e controllo, a tutela dei cittadini responsabili e del decoro urbano”.