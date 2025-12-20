La città perde un pezzo di storia: addio al titolare della merceria

Si è spento all'età di 93 anni Luigi Rovelli, storico titolare della bottega di via Confalonieri che aveva rilevato nel 1970

Villasanta perde un pezzo della propria storia. Si è infatti spento all’età di 93 anni Luigi Rovelli, storico titolare dell’omonima merceria di via Confalonieri che da quasi vent’anni è condotta dal figlio Maurizio. E’ stato proprio lui, venerdì mattina, a dare il triste annuncio della dipartita del papà, vero e proprio punto di riferimento per generazioni di villasantesi. Che, all’interno della sua bottega, possono dire di essersi sentiti davvero a casa.

La città perde un pezzo di storia

Originario di Monza, Rovelli è stato un villasantese d’adozione, praticamente di casa alla Corte del Popolo, di fronte a Villa Camperio, dove aveva trovato l’amore della sua Imelda Maggioni, sposata nel 1958. Qualche anno prima aveva però posato gli occhi su un altro amore della sua via: la merceria al civico 49 della centralissima via Confalonieri, proprio a due passi dalla casa della sua fidanzata:

“Era sempre stato un suo pallino, un mondo che lo aveva affascinato sin da ragazzo, quando ogni giorno ci passava davanti – racconta il figlio Maurizio – Pensi che, da giovanissimo, era tornato persino dal servizio militare proprio per acquistare la bottega. Ma in quel momento, a inizi anni ‘50, le titolari dell’epoca non accettarono la sua offerta. Così, dopo la leva, si trovò un’altra occupazione”.

Addio allo storico titolare della merceria

E più precisamente alla “De Angelis” di Desio, storica realtà attiva nel mondo della meccanica. Eppure il suo sogno non andò perduto, ma rimase custodito nel proverbiale cassetto fino al 1970, quando finalmente riuscì a rilevare la merceria:

“Il negozio, in quegli anni, era più piccolo, ma contava su più di 14 licenze – prosegue il figlio – Vendevamo di tutto: dai giocattoli ai profumi, dalla chincaglieria all’abbigliamento. Con il passare del tempo poi l’attività si è specializzata e ci sono stati diversi cambiamenti. L’unica costante è stata papà, che dietro il bancone della bottega è rimasto per quasi quarant’anni, fino al 2008, quando poi si era ritirato a vita privata godendosi la meritata pensione”.

Un punto di riferimento per la città

Da quel momento era stato proprio Maurizio a prendere le redini di quel negozio in cui è letteralmente diventato grande tra fili e bottoni, pizzi e pigiami. Sempre, però, affiancato da papà Luigi, che con la sua esperienza e il suo sapere ha aperto la strada a uno degli esercizi commerciali più longevi della città, che lo scorso anno ha ottenuto anche il certificato di “Attività storica” da parte di Regione Lombardia. Un riconoscimento all’impegno, ai sacrifici e alla passione, ma anche e soprattutto alla storia di una bottega che a Villasanta è stata, ed è tuttora, importante punto di riferimento per la comunità.

“La richiesta l’avevo fatta io perché volevo dare il giusto omaggio al lavoro di mamma e papà, che in tanti hanno servito generazioni di villasantesi, sempre con il sorriso e la cortesia di chi davanti non aveva solo clienti, ma veri e propri amici. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini in questi giorni di dolore e che, ricordando papà Luigi, ne tengono viva la memoria”.

I funerali saranno celebrati oggi, sabato 20 dicembre alle 15, nella chiesa di Sant’Anastasia.