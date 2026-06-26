La città piange il suo storico sindaco

Vimercate piange il suo storico sindaco.

Si è spento nella mattinata di oggi, venerdì 26 giugno, all’ospedale cittadino Enrico Villa.

Classe 1941, storico esponente della Democrazia cristiana, era stato alla guida della città ininterrottamente dal 1977 al 1993.

Durante il terzo mandato da sindaco, a metà degli anni Ottanta, fu tra gli artefici del “compromesso storico vimercatese” guidando una coalizione composta da Dc e Pci.

Vimercatese doc, dirigente della StMicroelectronics di Agrate, era da sempre impegnato anche in parrocchia. In particolare negli ultimi anni aveva fatto parte del Consiglio pastorale di San Michele, a Oreno, dove viveva.

Insignito della benemerenza civica, aveva ottenuto anche importanti riconoscimenti per la sua carriera professionale. Tra questi l’European Semi Special Service Award 2009, assegnato in Germania dall’associazione industriale Semi.

Nel luglio del 2025 Villa aveva partecipato alle cerimonie per i 75 anni della proclamazione di Vimercate a città, affiancando gli altri sindaci che hanno guidato la città dopo di lui.

Tra i primi messaggi di cordoglio quello di Giovanni Sala, candidato sindaco per il centrodestra nel 2021 e attuale consigliere comunale:

“E’ morto Enrico Villa. E’ stato un grande Sindaco per la nostra Vimercate, un supermanager di livello mondiale, ma soprattutto è un grande uomo, un uomo buono e rispettoso, un amico e un maestro di vita per molti”.